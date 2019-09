Ringo Starr: Nowa płyta "What's My Name". Wśród gości Paul McCartney

25 października do sklepów trafi nowa płyta "What's My Name" Ringo Starra. Perkusistę w studiu wspomógł m.in. kolega z The Beatles Paul McCartney.

Poza Paulem McCartneyem, na płycie "What's My Name" pojawili się m.in. Joe Walsh, Edgar Winter, Dave Stewart, Benmont Tench, Steve Lukather, Nathan East, Colin Hay, Richard Page, Warren Ham, Windy Wagner, Kari Kimmel i wielu innych.

Nagrania odbyły się w studiu Roccabella West należącym do Ringo Starra.

"Mam już dosyć oldskulowego studio, w którym wielka szklana ściana oddziela nas wszystkich. W moim studiu wszyscy jesteśmy razem, a mogę tu zaprosić każdego. To najmniejszy klub w mieście. Uwielbiam to, czuję się w domu, w każdej chwili mogę przywitać się z moją żoną Barb. To świetnie wpływa na mnie i na muzykę" - podkreśla sir Ringo.

Utwór tytułowy i zarazem pierwszy singel powstał przy wsparciu Colina Haya.

Z kolei autorem wzruszającego "Grow Old With Me" jest John Lennon, tragicznie zmarły w 1980 r. wokalista The Beatles. Całość jest jeszcze bardziej poruszająca, gdy zdamy sobie sprawę, że Ringo spędza późne lata swojego życia w otoczeni ukochanych osób u boku, a John, pisząc ten kawałek, marzył o podobnej historii dla siebie i swojej żony Yoko Ono.



Oto szczegóły płyty "What's My Name":

"Gotta Get Up To Get Down"

"It's Not Love That You Want"

"Grow Old With Me"

"Magic Money (That's What I Want)"

"Better Days"

"Life Is Good"

"Thank God For Music"

"Send Love Spread Peace"

"What's My Name".