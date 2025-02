Benny Blanco boi się, że Selena Gomez odwoła zaręczyny. "Nie potrafię tego wytłumaczyć"

Selena Gomez i Benny Blanco ogłosili zaręczyny w grudniu ubiegłego roku. Od tego czasu para zebrała masę gratulacji, zaczęła częściej pojawiać się razem publicznie, a niedawno ogłosiła wspólny projekt - album "I Said I Love You First" promowany singlem "Scared of Loving You". Teraz przyszły Pan Młody wyjawił, że boi się, iż narzeczona "obudzi się" i go opuści.