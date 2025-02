Wardruna to norweska grupa muzyczna założona w 2003 r. przez Einara Selvika (ówczesny perkusista blackmetalowego Gorgoroth ). Zespół, który współtworzył soundtrack do serialu "Wikingowie" wykonuje muzykę folkową inspirowaną norweskim spirytyzmem i runami zapisanymi w najstarszej formie alfabetu runicznego.

Do Polski Norwegowie powrócą 27 listopada, by zagrać jeden koncert we wpisanej na Listę Dziedzictwa UNESCO Hali Stulecia we Wrocławiu. Sprzedaż biletów ruszy 21 lutego o godz. 10.