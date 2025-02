"Tegoroczny finał polskich kwalifikacji do konkursu Eurowizji okazał się wielkim produkcyjnym i frekwencyjnym sukcesem Telewizji Polskiej, z czego jestem niezwykle dumny. Zaproszenie do współorganizowania tego konkursu osób z branży muzycznej oraz eurowizyjnych pasjonatów, fanów i ekspertów (OGAE, to o Was!) pozwoliło dostrzec w Eurowizji nowe wymiary, które trudno zmieścić pod jednym adresem Woronicza 17. To konkurs nas wszystkich! Każdemu, kto przyczynił się do powstania tego niezwykłego show serdecznie dziękuję za oddanie i świetną pracę, a widzom TVP - za ogromne zaangażowanie" - czytamy w komunikacie od Tomasza Syguta, dyrektora generalnego TVP.