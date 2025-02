Wiosną 2024 r. Pete Doherty ujawnił, że cierpi na cukrzycę typu 2 - jedną z najczęściej diagnozowanych obecnie chorób metabolicznych. Wokalista rockowego zespołu The Libertines wyjawił wówczas w rozmowie z "The Guardian", że podobnie jak w przypadku wielu innych pacjentów, duży wpływ na rozwinięcie się u niego schorzenia miała nieodpowiednia dieta.

"Zrezygnowałem z zażywania najgorszych trucizn, mając nadzieję na to, że mój stan zdrowia znacząco się poprawi. A potem usłyszałem, że ser i cukier są tak samo szkodliwe i w zasadzie byłem zdrowszy, gdy brałem nielegalne substancje. To nie żart. Okazało się, że mam cukrzycę. W tym momencie brakuje mi samodyscypliny, by zatroszczyć się o cholesterol. Cóż, jestem żarłokiem" - wyznał szczerze były partner Kate Moss i Amy Winehouse.