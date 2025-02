Damiano David to jeden z najpopularniejszych włoskich artystów młodego pokolenia. Wokalista dał się poznać szerszej publiczności w 2021 r. - zgłosił się wówczas, wraz ze swoim zespołem Maneskin - do Konkursu Piosenki Eurowizji. Rockowy zespół zwyciężył w międzynarodowej rywalizacji i błyskawicznie zyskał rozgłos na całym świecie. Polacy szczególnie pokochali włoską formację, a muzycy chętnie przyjeżdżają do naszego kraju na koncerty (wystąpili już m.in. w ramach projektu Open'er Park, dwukrotnie na Open'er Festivalu oraz na solowym show w Warszawie).

Jakiś czas temu zespół ogłosił przerwę w swojej działalności, a poszczególni muzycy rozpoczęli projekty solowe. Basistka Victoria De Angelis skupiła się na karierze DJ-ki, a Damiano David tworzy autorskie ballady popowe. 18 lutego 2025 r. wystąpił solo na koncercie w Polsce, w ramach gali Bestsellerów Empiku 2024, gdzie wykonał przedpremierowo jedną ze swoich najnowszych piosenek "Next Summer". Studyjna wersja utworu ukaże się już wkrótce, a tymczasem polscy fani czekają na kolejny występ Damiano, który odbędzie się 11 września na hali COS Torwar w Warszawie.

Damiano David przez wiele lat związany był z modelką GIorgią Soleri

Wraz ze zwycięstwem Maneskin na Eurowizji 2021 nadeszła wielka kariera. Od tamtej pory nazwisko wokalisty zespołu nie przestało schodzić z nagłówków. Fani interesują się nie tylko muzyczną działalnością artysty, lecz także jego życiem prywatnym. Co wiemy o jego obecnym związku?

Damiano David od pewnego czasu spotyka się z piosenkarką i aktorką Dove Cameron, której początki kariery wiążą się z młodzieżowymi produkcjami Disney Channel (serial "Liv I Maddie" czy seria filmów "Następcy"). Początki ich relacji nie należały do najłatwiejszych - wszystko zaczęło się od skandalu. Lider Maneskin od 2018 r. spotykał się bowiem z modelką Giorgią Soleri. Zakochani niechętnie mówili o tym, jak się poznali i starali się utrzymać szczegóły swojej relacji w tajemnicy. Słuchacze Damiano zauroczeni byli dziewczyną i kibicowali parze. Związek nie przetrwał jednak próby czasu i w 2023 r. doszło do rozstania. Zanim jednak para poinformowała o tym swoich fanów, do sieci trafiło nagranie, które zszokowało internautów.

Poprzedni związek Damiano z Maneskin zakończył się skandalem

W czerwcu 2023 r. wyciekło nagranie, które było szeroko komentowane w mediach na całym świecie. Damiano David całował się na nim z inną kobietą. Internauci błyskawicznie oskarżyli muzyka o zdradę. Prędko okazało się jednak, że prawda była zupełnie inna. Wokalista kilka dni później opublikował obszerne sprostowanie w swoich mediach społecznościowych, w którym podkreślił, że do zdrady nie doszło, bo chwilę wcześniej rozstał się z Giorgią Soleri.

"Jest mi bardzo przykro, że to nagranie zostało opublikowane. Nie tak chcieliśmy pokierować tą sytuacją i to jest mój błąd. Razem z Giorgią zdecydowaliśmy się rozstać kilka dni temu, więc nie doszło tu do żadnego rodzaju zdrady. Mam nadzieję, że cała sytuacja nie wpłynie negatywnie na wizerunek Giorgii i że ten delikatny w naszym życiu czas zostanie uszanowany" - napisał wówczas Włoch.

Co ciekawe, okazało się również, że Damiano i Giorgia żyli w otwartym związku - nie mieli nic przeciwko romantycznym kontaktom drugiej połówki z innymi osobami (po wcześniejszym ustaleniu).

Niedługo po rozstaniu związał się z nową partnerką

Po rozstaniu pary nie trzeba było długo czekać na plotki o romansie Davida z inną celebrytką - Dove Cameron. Aktorkę i piosenkarkę zauważono bowiem na koncercie Maneskin w Madison Square Garden w Nowym Jorku we wrześniu 2023 r. Niedługo później pojechała wraz z zespołem także na koncert w Brazylii.

W tym samym czasie paparazzi zaczęli przyłapywać Damiano i Dove na randkach, romantycznych spacerach czy pikniku na plaży. Fotografie były jednoznaczne, a mimo to żadna ze stron nie zdecydowała się skomentować medialnych doniesień o łączącym ich uczuciu.

Dove Cameron i Damiano David Gilbert Flores/Variety via Getty Images Getty Images

Rok temu pierwszy raz pokazali się razem publicznie. Związek Damiano Davida i Dove Cameron wciąż kwitnie

W lutym 2024 r. para zdecydowała się po raz pierwszy wystąpić wspólnie na czerwonym dywanie. Wybrali się na imprezę Clive'a Davisa, poprzedzającą rozdanie nagród Grammy. Na ściance nie szczędzili sobie czułości.

Choć początki ich znajomości wiązały się ze skandalem, para wciąż jest ze sobą szczęśliwa. Ich miłość nieustannie kwitnie, a fani Damiano Davida przekonali się do nowego związku wokalisty.

