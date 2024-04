Przypomnijmy, że drugi syn Rihanny - Riot Rose - przyszedł na świat 3 sierpnia 2023 roku. TMZ.com do informacji o jej porodzie dotarło miesiąc później.

Kilka miesięcy później wokalistka i jedna z najbogatszych gwiazd na świecie udzieliła wywiadu magazynowi "Interview". Rozmowa została przyprowadzona jeszcze przed głośnym koncertem Rihanny na przedślubnej imprezie syna miliardera Mukesha Ambaniego.

Przypomnijmy, że pierwszy od ośmiu lat pełnowymiarowy koncert Rihanny (wyłączając z tego 12-minutowy występ na Super Bowl) odbył się na początku marca 2024 roku. Wokalistka wykonała 19 utworów i zarobiła 5 milionów funtów.



Rihanna o tym, jak zmieniło się jej ciało w trakcie ciąży. "Nie ma żartów"

O wywiadzie dla magazynu "Interview" zrobiło się głośno jeszcze przed jego premierą. Rihanna pozowała w nim bowiem pół naga oraz w stroju zakonnicy, co wielu osobom niezbyt przypadło do gustu.

Sama rozmowa Melem Ottenbergiem dotyczyła m.in. macierzyństwa i tego, jak ciąża wpłynęła na jej ciało. "Z cellulitem w trzecim trymestrze nie ma żartów. Po prostu widzisz zmarszczki w miejscach, w których nie znałeś i to wszystko dzieje się na twoich udach, bo to właśnie twoje uda dźwigają ciężar dziecka i macicy" - mówiła.

Przy okazji RiRi zdradziła też, który z zabiegów chirurgii plastycznych by jej nie przeszkadzał. Chodziło o lifting piersi. "Nie zgłębiłam dokładniej tematu, aby wszystko wiedzieć, ale słyszałam, że można mieć po nim blizny. Ale nie przeszkadzałby mi. Nie chcę natomiast poprawiać nic na brzuchu. Nie chcę nowego pępka i blizn w tamtym miejscu" - wypaliła.

Nowa płyta? "Mam wiele pomysłów"

Warto dodać, że w "Interview" pojawił się temat nowej płyty Rihanny. Wokalista od 2016 roku, kiedy to światło dzienne ujrzał album "Anti", nie wypuściła żadnego materiału. Jej ostatni utwór - "Lift Me Up" -powstał na potrzeby filmu "Czarna Pantera 2".

Niedawno ujawniono, że Rihanna wszystkie poprzednie pomysły wyrzuciła do kosza i pracuje nad materiałem od nowa. W rozmowie z "Interview" zdradziła nieco szczegółów.

"Mam wiele pomysłów wizualnych. To dziwne. Mój mózg pracuje teraz wstecz" - wyjaśniła piosenkarka pytana o nową płytę. "Zazwyczaj najpierw mam muzykę - ona prowadzi mnie do wszystkich wizualnych możliwości. A teraz mam wszystkie wizualizacje, ale nie mam jeszcze do nich piosenek. Ale może to jest klucz tym razem. Być może pomysły wizualne poprowadzą mnie do piosenek, które muszę stworzyć" - stwierdziła.