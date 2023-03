Seniorki z domu opieki jak Rihanna na Super Bowl. Nagranie podbija sieć!

Występ Rihanny podczas Super Bowl zgromadził przed telewizorami miliony widzów. Show Barbadoski śledziły także podopieczne domu opieki dla seniorów Arcadia Senior Living w Bowling Green w stanie Kentucky. 11 z nich postanowiło nagrać własną wersję fragmentu tego występu. Pomysł zachwycił Rihannę.

