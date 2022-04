Założona przez Kayah i Tomika Grewińskiego wytwórnia Kayax świętuje w tym roku swoje dwudziestolecie. Z tej okazji powstała akcja "Kayax XX Rework", w której artyści tworzą nowe, zaskakujące wersje największych przebojów z katalogu wytwórni.

W pierwszej odsłonie akcji udział wzięli: Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Ania Leon, Arek Kłusowski oraz Julia Wieniawa i Kuba Karaś. Do wiosennej odsłony zostali zaproszeni: Natalia Przybysz ("Varsovie" Brodki), Skubas i Barbara Wrońska ("Prócz ciebie nic" Kayah i Krzysztofa Kiljańskiego), Reni Jusis, Cooks oraz Sarsa. Akcja odbywa się między 11 a 15 kwietnia i w każdy ten dzień w serwisach streamingowych publikowany jest inny, zaskakujący cover.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hity z Satelity": Reni Jusis POLSAT GO

"Ja Pas!" to jeden z najbardziej znanych, solowych utworów Nosowskiej. Ukazał się w 2018 roku i od tamtej pory zebrał prawie 5,5 mln wyświetleń w serwisie YouTube. Reni Jusis do swojej wersji dodała francuski klimat, z którego znamy ją po ostatnim albumie "Je Suis Reni" z lipca 2021 r.

Za produkcję reworku odpowiada Michał Przytuła (w oryginale Michał "Fox" Król). Wideo zrealizował Bartosz Mieloch.



Clip Reni Jusis Ja pas! (Kayax XX Rework)

Sprawdź tekst piosenki "Ja pas!" w serwisie Tekściory.pl!

"Niezwykle sobie cenię twórczość i teksty Kasi Nosowskiej, w szczególności w połączeniu z muzyką elektroniczną, co miało miejsce na jej solowej płycie 'BASTA!' Do utworu 'Ja pas!' udało jej się napisać bezpretensjonalny tekst o alkoholizmie, a jej chrypliwa barwa głosu w połączeniu z agresywnym tonem i beatem, była doskonałym przekaźnikiem gniewu. Ponieważ nie chciałam wozić drewna do lasu i dorzucać swojej elektroniki, postanowiłam mierząc się z tym reworkiem sięgnąć po instrumentarium, w którym ostatnio czuję się najlepiej, czyli nawiązać do klimatów gypsy jazzu, swingu i ulicznej francuskiej chanson. Mam nadzieję, że dzięki temu udało nam się zinterpretować 'Ja pas!' z przymrużeniem oka i podkreślić humor, dystans i autoironię, które są moimi ulubionymi cechami twórczości Nosowskiej" - opowiada Reni Jusis.

Clip Katarzyna Nosowska Ja pas!