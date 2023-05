Zgodnie z doniesieniami CNN, ta transakcja może okazać się najdroższą z dotychczasowych, bowiem katalog muzyczny Queen wyceniono na minimum miliard dolarów.

O prawa do zakupu katalogu muzycznego Queen ubiega się kilku potężnych graczy. Najczęściej wymienianym przez media jest Universal Music Group. Suma, którą zaoferowano zespołowi, robi wrażenie. Jak informuje serwis, powołując się na własne źródło, kwota może przekroczyć miliard dolarów i oscyluje między 1,1 a 1,5 miliarda dolarów.

Zgodnie z doniesieniami, transakcja może zostać sfinalizowana jeszcze tego lata. Suma pozyskana ze sprzedaży zostanie podzielona między żyjących członków Queen - gitarzystę Briana Maya , perkusistę Rogera Taylora i pozostającego już poza muzycznym biznesem basistę Johna Deacona, jak również spadkobierców zmarłego w 1991 r. wokalisty Freddiego Mercury'ego .

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, z pewnością będzie najdroższą z dotychczasowych. Przypomnijmy, że wcześniej Sting za sprzedaż praw do swoich utworów zainkasował sumę 300 mln dolarów, Bob Dylan również wzbogacił się o tę sumę po sprzedaży praw do swojego katalogu muzycznego. Justin Timberlake zarobił na podobnej sprzedaży 100 mln dolarów, zaś Bruce Springsteen rekordowe - do tej pory - 500 mln dolarów.

Freddie Mercury: 30 rocznica śmierci. "Nigdy nie uczyńcie mnie nudnym" 1 / 9 Urodzony 5 września 1946 r. Freddie Mercury (naprawdę nazywał się Farrokh Bulsara) wraz z gitarzystą Brianem Mayem, perkusistą Rogerem Taylorem i basistą Johnem Deaconem założył legendarną już dzisiaj grupę Queen, o której szersza publiczność usłyszała w 1973 r., kiedy to ukazał się debiutancki album brytyjskiej formacji. Źródło: Getty Images

Freddie Mercury w testamencie zabezpieczył Mary Austin, którą nazywał "miłością swojego życia". To ona po śmierci muzyka stała się posiadaczką jego rezydencji w centrum Londynu - Garden Lodge. Trafiła do niej także połowa wycenianego na 75 milionów funtów majątku oraz bezcenne pamiątki z lat świetności Queen. Po 500 tys. funtów otrzymali ówczesny partner wokalisty Jim Hutton, kucharz i przyjaciel Joe Fanelli oraz osobisty asystent Peter Freestone.

