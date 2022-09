Nowa wersja "Nie płacz Ewka" została przygotowana właśnie z okazji "Wielkiego grania". Ruda (wraz z Maćkiem Rockiem, niegdyś prowadzącym "Idola" i "Must Be The Music" w Polsacie) będzie prezenterką niedzielnego koncertu na PGE Narodowym w Warszawie.



"Wszyscy znają i kochają te przeboje więc presja ich wykonania jest ogromna, dlatego ostatni czas, to dla mnie tygodnie przygotowań, prób muzycznych, godziny spędzone w studio podczas obcowania z tymi utworami. Miałam okazję poznać je na wskroś. W pewnym momencie po prostu zaczęłam się nimi bawić. Trochę eksperymentować. Zastanawiałam się, jakby zabrzmiało 'Smells like teen spirit', gdyby Kurt Cobain miał to śpiewać w obecnych czasach, na jaką produkcję dziś zdecydowałaby się Kasia Nosowska, gdyby 'Teksański' miał mieć premierę przyszłej jesieni? Postanowiłam namówić Lazera, żeby zrobić taki właśnie muzyczny eksperyment. I wtedy wpadła na warsztat kultowa Ewka" - opowiada Ruda.

Autorem oryginalnej wersji Perfectu są Zbigniew Hołdys (muzyka) i Bogdan Olewicz (tekst).

"Wielkie granie" na PGE Narodowym. Kto wystąpi?

"Nie płacz Ewka" w wersji Red Lips pojawi się w repertuarze koncertu "Wielkie granie". Ponad 1000 muzyków i wokalistów zaprezentuje także m.in. przeboje z repertuaru takich wykonawców jak m.in. Queen, AC/DC, Guns N' Roses, Nirvana, The Rolling Stones, Metallica, Bon Jovi, The Clash, Jimi Hendrix, Bajm, Lady Pank, Urszula, Wilki, Hey i De Mono.

Pomysłem wydarzenia z okazji 10-lecia PGE Narodowego było połączenie muzyków - instrumentalistów w jeden, największy band rockowy w Polsce.

Ambasadorem koncertu został Jan Borysewicz, gitarzysta i lider Lady Pank. Opiekunem basistów został Wojtek Pilichowski, sekcją perkusistów zajmie się Michał Dąbrówka (mąż Natalii Kukulskiej i muzyk jej zespołu), a gitarzystów weźmie pod swoje skrzydła Jacek Królik (m.in. Krzysztof Cugowski, Grzegorz Turnau, Brathanki, Chłopcy z Placu Broni). Aranżacje utworów przygotuje kierownik muzyczny wydarzenia - Michał Grymuza (współpracował z m.in. Edytą Górniak, Kayah, Kasią Kowalską, Edytą Bartosiewicz, Natalią Kukulską, Różami Europy i Armią).

Ciekawostka - Dąbrówka, Pilichowski i Grymuza od lat występują razem w zespole Woobie Doobie.

Gościnnie na scenie pojawią się także m.in. Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank), Urszula, Małgorzata Ostrowska, Andrzej Krzywy (De Mono) i Leszek Cichoński.

Kim jest Ruda z Red Lips?

Wokalistka ma na koncie udział w programach "Must Be The Music. Tylko muzyka" (półfinał pierwszej edycji z Red Lips), "Twoja twarz brzmi znajomo" (piąte miejsce w 10. odsłonie - 2018 r.) i "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (dziewiąta lokata w 10. edycji - 2019 r.).

W Polsacie występowała też w "Śpiewajmy razem. All Together Now" (jako jedna ze stu jurorów) i "Ninja Warrior Polska".

Dorobek płytowy Red Lips zamyka album "Ja wam zatańczę" z 2019 r. Statusem największego przeboju wciąż cieszy się tytułowa piosenka z debiutanckiego materiału "To co nam było" (2013), która ma ponad 36 mln odsłon.