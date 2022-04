Rammstein jest obecny na scenie od 1994 roku. Niemiecka kapela, nagrywająca piosenki głównie w ojczystym języku, zadebiutowała albumem "Herzeleid" w 1995 roku, jednak rozgłos zyskała dopiero po wydaniu albumu "Sehnsucht" z 1997 roku, który do chwili obecnej jest najlepiej sprzedającym się wydawnictwem zespołu.

W samych Stanach Zjednoczonych album ten sprzedał się w rekordowym nakładzie miliona egzemplarzy, otrzymując za to osiągnięcie certyfikat platynowej płyty.

Na całym świecie Rammstein sprzedali ponad 35 milionów płyt. Największe przeboje kapeli to "Engel", "Du hast", "Links 2-3-4", "Amerika" czy "Pussy".

Nazwa zespołu pochodzi od amerykańskiej bazy lotniczej Ramstein Air Base w Niemczech. Nazwa zespołu była wymyślona prześmiewczo i ze względu na niewiedzę omyłkowo zapisana przez dwa "m".

Rammstein prezentuje "Zick Zack". Teledysk powstał w Polsce!

Na początku kwietnia wśród fanów zaczęła krążyć plotka, że zespół Rammstein zainwestował w klinikę piękna pod nazwą Zick Zack. Okazuje się, że był to przedsmak nowej produkcji, która właśnie pojawiła się na YouTube i serwisach streamingowych.

Klip powstał w Polsce porusza temat niepowstrzymanej tendencji do ingerencji w swój wygląd. Szokująca dla fanów może być stylizacja muzyków, którzy są wręcz nie do poznania. Według plotek, klip powstał na terenie szpitala psychiatrycznego w Pruszkowie. Za kamerą stanął Jörn Heitmann, który już odpowiada z kilka klipów z ich katalogu - "Radio", "Ausländer", "Ich Will", "Amerika" i "Sonne".

Do fizycznego wydania singla, Rammstein dołącza (stylizowane na popularne w latach 90. magazyny dla młodzieży) czasopismo "Zick Zack Magazine". 32-stronicowa gazeta, wyłącznie w języku niemieckim, zawiera historie, fotki i wywiady. Motywem przewodnim jest hasło "Ładniejszy, większy, twardszy". W magazynie znajdziemy też rubrykę z listami od czytelników pod szyldem "The Dr Flake Botox Box", plakat w rozmiarze XXL, sześć mniejszych plakatów oraz 30 ekskluzywnych naklejek Rammstein. Do pisma dołączony jest singiel na CD zawierający dwa utwory.

"Zick Zack" ukaże się także na siedmiocalowym czarnym winylu. Usłyszymy na nim zarówno wersję singlową, jak i remiks w wykonaniu Boys Noize. Formaty fizyczne trafią do sprzedaży 13 kwietnia.