Rammstein: Nowa płyta ukończona. Kiedy premiera?

O nowym albumie Richard Kruspe opowiedział w rozmowie z niemiecką agencją prasową Spot On News. Co prawda nie podał dokładnej daty premiery tego krążka, ale można oczekiwać, że ósma w dorobku niemieckiego zespołu płyta studyjna ukaże się najpóźniej wczesną wiosną. Wynika to z kalendarza koncertowego. Wiadomo, że Rammstein rozpoczyna wspomnianą trasę 15 maja w czeskiej Pradze, a album ma się ukazać jeszcze przed rozpoczęciem tego tournee.

W jego ramach formacja 16 lipca 2022 r. zagra na PGE Narodowym w Warszawie.



Reklama

Pierwotnie muzycy grupy Rammstein mieli ruszyć w tę trasę w 2020 roku. Z powodu pandemii koronawirusa przełożyli ją jednak najpierw na lato 2021 roku, a potem na rok 2022. Ten przymusowy postój wykorzystali jednak pożytecznie. Już w 2019 r. informowali, że rozpoczęli prace nad nowym materiałem, choć wcześniej zupełnie tego nie planowali.

Rammstein na Stadionie Śląskim (24 lipca 2019 r.) 1 / 21 Rammstein wystąpił na Stadionie Śląskim w Chorzowie Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

W lutym tego roku klawiszowiec Christian Lorenz (pseudo Flake) w wywiadzie dla serwisu internetowego wytwórni Motor Entertainment przyznał, że album już powstał i oczekuje na premierę. Z kolei pod koniec października perkusista Christoph "Doom" Schneider odtworzył utwór z tej płyty astronaucie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Thomasowi Pesquetowi, przebywającemu od pół roku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).



Poprzedni album zespołu (nienazwany, choć powszechnie używa się tytułu: "Rammstein") został wydany 17 maja 2019 roku. Na niego fani zespołu musieli czekać aż dekadę. Tyle bowiem minęło od premiery płyty "Liebe Ist Für Alle Da", która wyszła w październiku 2009 roku.

Następcę "Liebe Ist Für Alle Da" promowały teledyski do utworów "Deutschland", "Radio" i "Ausländer".

Clip Rammstein Ausländer

Sprawdź tekst i polskie tłumaczenie utworu "Ausländer" w serwisie Tekściory.pl!

Sam Richard Kruspe promuje właśnie czwartą już płytę swojego drugiego zespołu - Emigrate. Album "The Persistence Of Memory" ukazał się 5 listopada. Jak stwierdził muzyk, w tej kapeli czuje się naprawdę wolny. "W Emigrate mogę robić to, na co mam ochotę i kiedy tylko chcę. Nie ma tu presji na sprzedaż. (...) Potrzebuję tego zespołu dla zachowania osobistej równowagi" - powiedział we wspomnianym wywiadzie dla agencji Spot On News. W Emigrate Kruspe jest nie tylko gitarzystą, ale też wokalistą i klawiszowcem.