Ralph Kaminski publikuje teledysk "Wszystkiego najlepszego". Zobacz wyjątkowe zdjęcia

"Wszystkiego najlepszego" to drugi teledysk Ralpha Kaminskiego, który promuje jego nowy album. Tylko w Interii możecie zobaczyć wyjątkowe zdjęcia z planu klipu autorstwa Dawida Grzelaka.

Ralph Kaminski w teledysku "Wszystkiego najlepszego" /Dawid Grzelak /materiały prasowe

"Wszystkiego Najlepszego" to drugi singiel zapowiadający nowy album Ralpha Kaminskiego.

Artysta prezentuje teledysk, który sam wyreżyserował i do którego napisał scenariusz. Ralph ponownie zaprasza do swojego wyimaginowanego świata. Tym razem zabiera nas w podróż do abstrakcyjnego miasteczka przyczep kempingowych inspirowanego rodzinnymi stronami.

"Wszystkiego najlepszego" to finałowa piosenka z płyty, której datę premiery poznamy niebawem.

Zobacz teledysk "Wszystkiego Najlepszego":

Clip Ralph Kaminski Wszystkiego najlepszego

"W utworze opowiadam o swoim smutnym lecie spędzonym w rodzinnym mieście i o tym, co działo się w mojej głowie. Akcja klipu odbywa się w nierzeczywistym miasteczku. W powietrzu unosi się melancholijny klimat schyłku lata, ostatnich gorących dni. W miasteczku nie ma domów, wszyscy mieszkają w przyczepach kempingowych. Mieszkańcy są odzwierciedleniem ludzi w naszym społeczeństwie, naszych bliskich oraz idoli, a także naszych marzeń. Pomimo kameralnego otoczenia, w miasteczku nie brakuje atrakcji" - opowiada o klipie Ralph Kaminski.

Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia z planu klipu, które wykonał Dawid Grzelak: