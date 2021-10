Rozdział wydanej w listopadzie 2019 roku "Młodości", Ralph Kamiński otworzył teledyskiem do utworu "Kosmiczne energie". Teraz oficjalnie ten etap został zamknięty nowym teledyskiem. W klipie "Tato" Ralph wystąpił ucharakteryzowany na kobietę.

Wokalista sam wyreżyserował teledysk oraz napisał scenariusz.



Od jakiegoś czasu wiadomo, że Kamiński zajmie się promocją nadchodzącej płyty "KORA", która pojawi się 15 października 2021 roku. Artysta postanowił zmierzyć się z repertuarem Olgi "Kory" Jackowskiej.

W wywiadzie dla powiedział, że podziwia Korę za jej pewność siebie.

"Słuchając archiwalnych wywiadów z nią podziwiam to, jak odważnie, z ogromną pewnością siebie, potrafiła wypowiedzieć się na każdy temat. Nie wiem, czy ja już to umiem i czy jestem tak silny, jak Kora. To, co w niej uwielbiam, to ten rock'n'roll. Na scenie była mocna, wyrazista" - wyjaśnił.

