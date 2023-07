Ralph Kaminski informuje o brutalnym zatrzymaniu Dawida Grzelaka przez policję. Poseł zapowiada interwencję

Dawid Grzelak ( posłuchaj! ) w relacji na Instagramie opisał sytuację, do której doszło w biały dzień w centrum Warszawy. Nieznany mu mężczyzna zastąpił mu drogę. Wokalista był przekonany, że ten chce ukraść mu telefon.

"Zostałem dziś zaatakowany. PRZEZ POLICJĘ. (...) Zwyczajny ubrany typ, w zwykłym t-shircie i jakiś zwykłych spodniach (...) Wziął mnie za szmaty, zaczął machać jakąś odznaką, a ja się wyrwałem, bo nic nie dało mu przyzwolenia na to, żeby mną szarpać. Włączył mi się automatyczny atak paniki. Do akcji szybko wkroczył drugi typ, a dalej ciężko mi powiedzieć, co dokładnie się działo (...). Wiem, że mną szarpali, padały k***y, teksty, że mam się nie ruszać. Potem już tylko pamiętam, że typ mnie dusił i że byłem na ziemi, a na moim gardle było kolano, ręka, cały on" - napisał Dawid Grzelak na Instagramie.

Dalej czytamy, że do mężczyzn dołączyli "umundurowana kobieta i facet", a on został skuty kajdankami.

"Zaczęli grozić, że jeżeli się nie uspokoję, użyją gazu, padły hasła, że za brak współpracy z policją zapłacę mandat o wysokości 2000 złotych" - kontynuuje wokalista.

We wpisie przekazał, że został przeszukany ("oczywiście nic nie znaleźli"), a w jego stronę poleciały znieważające hasła. Po sprawdzeniu dowodu osobistego został rozkuty. "Oddali mi dowód i powiedzieli, żebym na siebie uważał. Serio? Pewnie szukali kogoś podobnego, ale załatwia się to w ten sposób? Naokoło oczywiście nikt nie zareagował. Teraz leżę w szpitalu, czekam na wyniki badań".

W kolejnej relacji Grzelak pokazał zdjęcia ręki ze śladami po kajdankach. Sprawę w swoim wpisie nagłosił jego przyjaciel - wokalista Ralph Kaminski.



"Policja powinna nas chronić a nie nadużywać władzy. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to odosobniony przypadek dlatego trzeba mówić o tym głośno! Mam nadzieję że zostaną wyciągnięte konsekwencje. Dawid jesteśmy z tobą" - napisał Ralph Kaminski, a pod jego wpisem wyrazy współczucia i jednocześnie oburzenia na zachowanie policji wyrazili m.in. Maja Ostaszewska, Mariusz Szczygieł, Maria Peszek, Natalia Przybysz, Gosia Baczyńska, Mery Spolsky, Ania Karwan i Jessica Mercedes. Poseł Michał Szczerba zapowiedział, że podejmie kroki w celu wyjaśnienia tej sprawy.

"Chętnie poznam szczegóły tej sprawy i oficjalnie zainterweniuje, żądając pełnych wyjaśnień i wszczęcia co najmniej postępowań dyscyplinarnych wobec tych funkcjonariuszy" - napisał.

Do tej pory rzecznik prasowy polskiej policji na razie nie ustosunkował się do całej sytuacji.