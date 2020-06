Radio Nowy Świat ruszy już niedługo! Kiedy pierwsza audycja?

Już niedługo odbędzie się pierwsza audycja radia Nowy Świat. Do redakcji dołączył także Michał Nogaś.

Wojciech Mann poprowadzi pierwszą audycję w radiu Nowy Świat /Piotr Molecki /East News

Pomysł stworzenia nowego radia powstał po fali odejść z Polskiego Radia.



Reklama

W marcu 2020 roku po 19 latach ze stacją pożegnała się Anna Gacek. Za Gacek stanęli zarówno słuchacze, jak i jej koledzy z radia. W ramach solidarności Wojciech Mann poinformował, że nie będzie prowadził "W tonacji Trójki". Ostatecznie Mann zrezygnował z pracy w Polskim Radiu po 55 latach.

Z Trójką pożegnali się także: Gabriela Kulka, Jan Chojnacki, Wojciech Waglewski i jego syn Bartek "Fisz" Waglewski oraz Jan Młynarski.



Dziennikarze postanowili uruchomić własną stację - Radio Nowy Świat - za sprawą słuchaczy skupionych w grupie Ratujmy Trójkę. Powstała spółka "Ratujmy Trójkę" Sp. z o.o., której udziałowcami są m.in.: Magda Jethon, Jan Chojnacki, Piotr Jedliński i Wojciech Mann.

Do zespołu dołączył także Michał Nogaś. "Z największą przyjemnością ogłaszamy, że godzinną audycję o książkach w Nowym Świecie, w każdą niedzielę, poprowadzi Michał Nogaś - wszystkim dobrze znany redaktor radiowy, dziś dziennikarz 'Wyborczej' i 'Książek. Magazynu do Czytania'. Audycja powstanie we współpracy z tym właśnie pismem o książkach" - poinformowała rozgłośnia na swoim profilu.



Stacja ma ruszyć w piątek, 26 czerwca. Pierwszą audycję poprowadzi Wojciech Mann, a jego gościem będzie właśnie Nogaś. Będzie można słuchać ich od godziny 7.45. Mann podkreślił w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, że stanie się tak, "jeżeli wszystko się dobrze ułoży".



Przy okazji ogłoszenia Nogaś poinformował, że nie ma zamiaru wracać do Trójki. "Piątki znów będą takie jak kiedyś. Choć ja się naturalnie nie wyśpię, a i zaśpię kilka razy. PS Nie wracam do Trójki. Z trzech powodów. Po pierwsze, jestem dziennikarzem 'Wyborczej' i 'Książek. Magazynu do Czytania'. Po drugie, nie chcę, nie identyfikuję się obecnie. Po trzecie, co najmniej istotne, nikt mnie nie zaprasza, choć gdyby, to patrz pierwsze i drugie" - napisał.