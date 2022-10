Nową piosenkę - wówczas pod nieokreślonym tytułem - zapowiedzieli muzycy Queen ( posłuchaj! ), Brian May i Roger Taylor, w czerwcu tego roku.

"Znaleźliśmy mały klejnot od Freddiego, o którym całkowicie zapomnieliśmy. Jest wspaniały. To prawdziwe znalezisko. Powstał podczas sesji do 'The Miracle', myślę, że wydamy go we wrześniu" - powiedział wówczas Roger Taylor.

"To była rzecz, która ukrywała się na widoku. Przejrzeliśmy ten materiał wiele razy i byliśmy przekonani, że nie uda nam się go uratować. Ale w rzeczywistości weszliśmy w to po raz kolejny i nasz wspaniały zespół inżynierów powiedział nam, co możemy zrobić. To jak zszywanie ze sobą kawałków. Piękne i poruszające" - dodawał May.

Queen wyda piosenkę "Face it Alone"

Artyści nie kazali długo czekać - dostaliśmy już oficjalne odliczanie do premiery "Face it Alone". Według zegara, powinna ona odbyć się 13 października. Utwór jest owiany legendą wśród fanów Queen, bo wielu zdawało sobie sprawę o jego istnieniu jeszcze z czasów pracy nad przedostatnim albumem grupy, "The Miracle". Wówczas Freddie Mercury, który wiedział, że umiera na AIDS, chciał zostawić po sobie jak najwięcej nagrań.

Grupa Queen często spotykała się w studio i nagrywała bardzo dużo premierowego materiału. Część piosenek wykorzystano na wspomnianym albumie, niektóre trafiły np. na album "Made In Heaven". Dlatego też "Face it Alone" tym bardziej zdaje się być dla miłośników zespołu smakowitym kąskiem.

Nie wiadomo jednak, jaka będzie forma wydawnictwa. Być może album zapowie reedycję "The Miracle", która planowana jest ponoć od 2019 roku, a może też być oddzielną, limitowaną edycją np. winylową.

"The Miracle"

Album "The Miracle" ukazał się w maju 1989 roku. Płyta pierwotnie miała się nazywać "The Invisible Men", a tytuł zmieniono dopiero trzy tygodnie przed premierą. Podczas sesji nagraniowej "The Miracle" zarejestrowano dużo więcej utworów, niż ostateczne (m.in. "I Guess We're Falling Out"). Na całym świecie sprzedał się w ok. siedmiu milionach egzemplarzy.

Album nie był promowany w ramach trasy koncertowej z powodu pogarszającego się stanu zdrowia Freddiego Mercury’ego. Wokalista Queen ostatecznie zmarł 24 listopada 1991 roku w wieku 45 lat. Przyczyną śmierci było zapalenie płuc.