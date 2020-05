Queen + Adam Lambert: "You Are the Champions" dla lekarzy walczących z koronawirusem

"You Are the Champions" to nowa wersja wielkiego przeboju "We Are the Champions" grupy Queen. Tym razem za jej nagranie w czasach pandemii koronawirusa odpowiada Queen + Adam Lambert i jest to pierwszy ich oficjalnie wydany utwór.

Queen + Adam Lambert w akcji /Marc Grimwade/WireImage /Getty Images

Łącząc się wirtualnie pomiędzy Wielką Brytanią i Los Angeles, gitarzysta Brian May i perkusista Roger Taylor oraz wokalista Adam Lambert nagrali "You Are The Champions": nową wersję klasycznego utworu Queen "We Are The Champions". To pierwszy oficjalnie wydany utwór Queen + Adam Lambert.

Reklama

Amerykański wokalista zaśpiewał właśnie ten utwór w trakcie pierwszego występu z legendami rocka, podczas finału "American Idol" w 2009 roku.Zyski ze sprzedaży singla "You Are the Champions" zasilą COVID-19 Solidarity Response Fund.

Brian May i Roger Taylor, spędzając czas na przymusowej izolacji w domu, organizowali spontaniczne występy dla fanów. Te mini-koncerty oraz interakcje z fanami zaowocowały pomysłem, by nagrać wspólnie z Adamem Lambertem nową wersję "We Are The Champions". To właśnie Lambert wpadł na pomysł, by zmienić linijkę tekstu na "You Are The Champions" - wszystko zadziało się w trakcie jednego z "wirtualnych jamów" na Instagramie.

Fani domagali się, by utwór trafił do oficjalnej dystrybucji. Zespół postanowił więc nagrać kawałek. W piosence usłyszymy też basistę grupy, Neila Fairclough.

Clip Queen You Are The Champions (New Lockdown version! Recorded on mobile phones!) + Adam Lambert

"Ten utwór dedykujemy wszystkim na pierwszej linii frontu, żołnierzy walczących o uratowanie ludzkości. Tak jak nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, którzy walczyli w obu wojnach światowych, tak teraz ci odważni żołnierze są naszymi mistrzami. Mam na myśli lekarzy, pielęgniarki, sprzątaczki, portierów, kierowców, pracowników gastronomii i wszystkich tych, którzy po cichu codziennie ryzykują własne życie, by ocalić nasz gatunek. WSZYSCY SĄ MISTRZAMI!!!" - podkreśla Brian May.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Lambert o współpracy z Queen i solowej karierze INTERIA.PL

Roger Taylor dodaje: "Jako ojciec córki, która walczy na pierwszej linii, jestem bardzo świadomy znaczenia pracy tych wszystkich, którzy codziennie walczą o nasze społeczeństwo. Ich odwaga i poświecenie nie mogą zostać niczym zakłócone. Rządy powinny robić wszystko, by wesprzeć tę walkę i chronić najbardziej narażonych. To nasze największe skarby, nasi prawdziwi mistrzowie".

Adam Lambert podsumowuje: "Jestem absolutnie wdzięczny tym, którzy działają na pierwszej linii frontu na całym świecie. To dla Was jest ten kawałek. Dziękujemy, że dbacie o nasze bezpieczeństwo. Podziwiamy Waszą odwagę i siłę".

Z powodu pandemii koronawirusa, Queen i Adam Lambert przenieśli trasę koncertową, na którą składało się 27 koncertów w Wielkiej Brytanii i Europie, na 2021 rok. Nowa wersja "We Are The Champions" powstała więc także z myślą o fanach, którzy będą musieli dłużej czekać na zobaczenie idoli na żywo.

Oscary 2019: Queen + Adam Lambert na scenie 1 / 5 Zobacz zdjęcia z występu Queen + Adam Lambert na gali Oscary 2019 Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter udostępnij

Od czasu premiery w październiku 1977, utwór "We Are The Champions" jednoznacznie kojarzy się ze zwycięstwem i bardzo chętnie wykorzystywany jest w chwilach świętowania sukcesu.

Freddie Mercury (1946-1991) 1 / 14 Źródło: Universal Music Polska udostępnij

"Chciałem napisać piosenkę, którą wszyscy będą mogli zaśpiewać razem ze mną. Jednocześnie pomyślałem, że dobrze byłoby stworzyć piosenkę na okoliczność wygrywania, taką, która jest przeznaczona dla każdego" - opowiadał niezapomniany Freddie Mercury, zmarły w 1991 r. wokalista grupy Queen.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Queen We Are The Champions

Na całym świecie potwierdzono ponad 3,34 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a ponad 238 tys. osób zmarło. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.W Polsce koronawirusa potwierdzono u ponad 13,1 tys. osób (651 zmarło).