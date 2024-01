" 'Dada' to ogień i jest już Wasza!" - napisała w mediach społecznościowych Ewelina Flinta .

Z zapowiadanej już od pewnego czasu płyty "Mariposa" poznaliśmy wcześniej utwory "Zakochana" (duet z Natalią Grosiak, wokalistką Mikromusic), "Frutti di Mare", "Panno Chłód" i "Sama na planecie". Ostatecznie premierę nowej płyty wyznaczono na wiosnę tego roku.

Reklama

Ewelina Flinta i "Dada". Hołd dla Budynia

"Czuję radość, dumę i ekscytację, szczególnie że to utwór, do którego tekst napisał Jacek 'Budyń' Szymkiewicz. Artysta, którego zawsze podziwiałam" - wyznała, dziękując wszystkim innym, którzy, "dołożyli swoje talenty do tego utworu".

Wspomniany Budyń to jedna z legend polskiej sceny alternatywnej. Znany był m.in. z zespołów Pogodno, Babu Król i kariery solowej. Zmarł 11 kwietnia 2022 r. w wieku 48 lat. Dzień przed śmiercią poinformował, że założył nową grupę Monofon - jesienią 2022 r. ukazała się debiutancka płyta "Monomiasto".

Do piosenki "Dada" powstał czarno-biały wideoklip, na który składają się animowane zdjęcia wokalistki. "Teledysk nieco inny od poprzednich. Powstał na bazie zdjęć Wojtka Olszanki, a pomysł zrodził się spontanicznie na sesji zdjęciowej. Z nieocenioną pomocą i ogromną wiedzą Krzyśka Palczewskiego stworzyliśmy ten obrazek" - opowiada Ewelina Flinta.

Clip Ewelina Flinta DADA

"Bomba, kochana! Energia razy milion", "Drapieżna piosenka i wizerunek, no i fajnie", "Świetny klip i świetny numer, tekst wyborny", "Oglądałam, słuchałam i cóż powiedzieć więcej... wspaniały utwór, znakomite wykonanie, a klip boski. Będzie HIT jak nic!", "Ale to jest smaczne. Bawisz się muzyką, Wykraczasz poza ramy. Warto czekać na twoją płytę" - zachwycają się fani.

Ewelina Flinta - Polska pokochała ją w "Idolu"

Szeroka publiczność poznała wokalistkę w pierwszej edycji "Idola" w Polsacie w 2002 r. W tym programie zajęła ostatecznie drugie miejsce (wygrała wówczas Alicja Janosz). Później wypuściła dwa albumy "Przeznaczenie" (2003) i "Nie znasz mnie" (2005), wylansowała w 2003 roku piosenkę "Żałuję" ( sprawdź! ), a kolejnych pięciu latach nagrała m.in. duety z Arturem Gadowskim i Łukaszem Zagrobelnym (przebój "Nie kłam, że kochasz mnie" - posłuchaj! , z filmu "Nie kłam kochanie").

W ostatnich latach co jakiś czas zaczęły pojawiać się informacje o powrocie Eweliny Flinty na scenę i wzmianki o nowej płycie. Sama wokalistka zdradziła, że potrzebowała odpocząć od show-biznesu i nabrać dystansu.

Jesienią 2023 r. przypomniała się widzom Polsatu w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" . Ostatecznie w show zajęła czwarte miejsce.

Ostatnio pojawiła się też w przejmującym duecie z Robertem Cichym. Razem nagrali piosenkę "Na strychu" inspirowaną autentycznymi wydarzeniami z Obławy Augustowskiej.