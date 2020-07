Przy koszu znalazł stare pianino. To, co stało się potem, zaskoczyło wszystkich

Internet podbija filmik nagrany przez przechodnia na Long Island. To, co się tam wydarzyło, zebrani zapamiętają do końca życia.

Billy Joel to znany amerykański muzyk /Erika Goldring /Getty Images

Nagranie trwa około minuty.

Widać na nim mężczyznę w motocyklowym kasku, który gra na stojącym przy śmietniku pianinie.

"Całkiem nieźle! Wymaga tylko strojenia. To przecież całkiem sprawne pianino. Wstyd, że je ktoś tak potraktował" - stwierdził na początku tajemniczy mężczyzna.



Dodał również, że instrument powinien trafić do organizacji dobroczynnej.



Mężczyzna zagrał na starym pianinie utwór Sheltona Brooksa "Darktown Strutters Ball".

Wideo Billy Joel: Impromptu Piano in Huntington, LI 6/26/20

Jak się później okazało, muzyk nie był przypadkowym przechodniem. Pod kaskiem krył się Billy Joel, znany z takich utworów, jak: "We Didn't Start the Fire", "Uptown Girl" czy "The River of Dreams".