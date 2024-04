Metallica ( sprawdź ), legenda sceny muzycznej, nieprzerwanie koncertuje od 1981 r. Przez ponad cztery dekady zespół doświadczył kilku zmian składu - jedną z nich było zastąpienie basisty Jasona Newsteda w 2003 r. Robertem Trujillo. Gra on w zespole już od dwóch dekad, jednak okazuje się, że nadal odczuwa stres przed wyjściem na scenę.

Robert Trujillo stresuje się występami?

Niedawno muzyk udzielił wywiadu kanałowi "NikkiBlakk". Opowiedział w nim o sytuacji, która często zdarza się na koncertach Metalliki, a jednocześnie jest dla niego bardzo stresująca. Od kilku lat zespół, w trakcie swojego występu, prezentuje specjalny improwizowany fragment. James Hetfield i Lars Ulrich schodzą wtedy ze sceny, a Robert Trujillo oraz Kirk Hammett mają za zadanie zagrać przebój, który jest popularny w danym kraju.

"Chwila, gdy zostajemy z Kirkiem sami potrafi być bardzo stresująca. Jest to dla nas duże wyzwanie, bo jesteśmy odarci z całej tej produkcji. Jestem tylko ja i on. Co zagramy? Zagramy kawałek, który napisaliśmy dwie godziny temu specjalnie na ten koncert" - opowiada Trujillo.

Muzyk Metalliki wspomina koncert w Warszawie

Muzyk wspomina koncerty odbywające się w Europie. Tam Metallica stara się zaprezentować swoim słuchaczom znane piosenki, które są najbliższe ich sercom. "A gdy gramy w Europie może zagramy piosenkę, która w tym mieście albo w tym kraju jest przebojem. Gramy więc w Warszawie albo w Moskwie utwór artysty, który jest w tym kraju wielką ikoną, a ja śpiewam w ich języku" - wyznaje Trujillo.

"Sen o Warszawie" w wykonaniu Metalliki

W 2019 r. Metallica wystąpiła na wspomnianym przez basistę koncercie w Warszawie. Zagrali wtedy na stadionie PGE Narodowy. Podczas fragmentu specjalnego wybrali piosenkę jednego z najwybitniejszych twórców muzycznych w Polsce. Był to utwór "Sen o Warszawie" Czesława Niemena. Wzruszyli swoją interpretacją wielu fanów, którzy nie spodziewali się, że usłyszą kultowy polski tekst z ust Trujillo.

5 oraz 7 lipca 2024 r. zespół ponownie wystąpi na warszawskim stadionie. Być może fani będą mogli jeszcze raz usłyszeć specjalnie przygotowaną przez muzyków polską piosenkę.

Przerażające momenty na koncertach Metalliki

"To najbardziej przerażająca rzecz, jakiej doświadczyłem, ale robimy to. Chcemy, by koncert był interesujący. Czasem to zakrawa na szaleństwo, ale badamy granice. Nie będę kłamał, gdy gramy z Kirkiem jestem zestresowany. W tym momencie jesteśmy naprawdę zestresowani" - tłumaczy basista.