Przeprowadzono sekcję zwłok Edyty Rynkowskiej. Jest komentarz prokuratury

Edyta Rynkowska została żoną Ryszarda Rynkowskiego w 2006 roku. Była ona drugą małżonką wokalisty (Pierwsza żona, Hanna zmarła w 1996 r.). Warto wspomnieć, że piosenkarz był starszy od swojej partnerki o 22 lata. W chwili ślubu miał 55 lat, a ona 33. Edyta nim związała się z gwiazdorem, była jego wielką fanką. Rynkowskiego w rozmowie z "Vivą!" zdradził, że poznali się przy podpisywaniu płyt: "Podniosłem wzrok i zobaczyłem przed sobą piękną dziewczynę z ogromnymi oczami. To było olśnienie".

Ich pierwsza randka okazała się być wyjątkowo stresującym dla gwiazdora doświadczeniem. Uroda Edyty sprawiała, że czuł się on przy niej wyjątkowo zawstydzony: "Pamiętam, jak umówiliśmy się na pierwszą randkę. Zapytałem, gdzie chciałaby pojechać. Ona, że do Krakowa. Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna. A obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się z metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie. Modliłem się, żeby nikt ze znajomych nas nie zobaczył. I oczywiście, że zobaczył".

Jak zmarła Edyta Rynkowska?

Informacja o śmierci Edyty Rynkowskiej była wyjątkowo szokująca. W czwartek 18 września Brodnicka policja przyjęła zgłoszenie o śmierci 52-letniej kobiety. Jak podawano, po zabezpieczeniu ciała i pierwszych czynnościach policji i prokuratury, wykluczono udział osób trzecich. Zgodnie z ustaleniami "Super Expressu", Edyta Rykowska zmarła w mieszkaniu swojej mamy. W ostatnim czasie mieszkała tam razem z mężem. Ryszard Rynkowski również przebywał tam w momencie śmierci kobiety. Zabrakło jednak ich 17-letniego syna, Ryszarda juniora.

Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu przekazała "Super Expressowi" pierwsze informacje po sekcji zwłok Edyty Rynkowskiej. Okazuje się, że partnerka wokalisty chorowała i zmarła w naturalnych okolicznościach: "Pani Rynkowska chorowała. Sekcja przeprowadzona w poniedziałek o 9 rano wykazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie żylaków przełyku".

Na ten moment nie przekazano żadnych informacji dotyczących pogrzebu żony Ryszarda Rynkowskiego. Piosenkarz nie został jeszcze także przesłuchany, choć ma się to odbyć również w poniedziałek 22 września.

