Niespodzianka dla długoletnich fanów od Bartka Wrony. Wokalista zaczynał swoją karierę w boysbandzie Just 5 ( sprawdź ), a teraz postanowił wrócić do zamierzchłych czasów. Na swoim Instagramie opublikował zapowiedź premiery nowego utworu, który okazał się odświeżoną wersją "Gdzie nie ma róż" z płyty Just 5 "Zaczarowany świat". "Pracuj w ciszy, a efekt niech robi hałas. I oto efekt" - napisał w mediach społecznościowych Bartek Wrona.

Nadchodzi reaktywacja Just 5?

Były członek Just 5 nie zdradził zbyt wiele w swojej zapowiedzi. Opublikował datę premiery, jednak nie wyjaśnił, czy piosenka jest przedsmakiem reaktywacji grupy, a może tylko przypomnieniem starych, dobrych czasów. Natomiast okładka stworzona do utworu przedstawia zdjęcie jedynie Bartka Wrony, a nie całego zespołu, co mogłoby wskazywać na to, że odnowienie "Gdzie nie ma róż" było jedynie jego solową inicjatywą. Nie wiadomo jednak, jakie jest oficjalne stanowisko wszystkich członków grupy, a fani mogą w dalszym ciągu mieć nadzieję na wielki powrót.

Fani zatęsknili za boysbandem

Premiera piosenki miała miejsce zaraz po północy 17 maja 2024 r. Jest to pierwsza od 25 lat nowość, wydana pod szyldem Just 5. W komentarzach pod postem Bartka Wrony zawrzało. Fani popularnego boysbandu nie kryli podekscytowania związanego z nadchodzącą premierą. "O ja! Czy ja wsiadłam do kapsuły czasu i wróciłam do 1997?", "Jestem bardzo ciekawa, tym bardziej, że Just 5 był moim zespołem z młodzieńczych lat", "Ale by było cudownie, gdybyście wrócili, ale tylko w oryginalnym składzie", "Zasypiałam z plakatem Just 5" - czytamy w komentarzach od słuchaczy.

Historia i fenomen Just 5

Dlaczego odnowienie piosenki Just 5 wywołało takie poruszenie w sieci? Zespół niegdyś był jednym z najpopularniejszych boysbandów w Polsce. Został założony w 1997 r., a jego członkowie wybrani byli za pośrednictwem profesjonalnego castingu. Grupa miała być wzorowana na zagranicznych boysbandach, takich jak Backstreet Boys, które w tamtych latach odnosiły ogromne sukcesy i zdobywały serca rzeszy fanów.

Just 5 zadebiutowali płytą "Kolorowe sny" i z miejsca podbili serca słuchaczy. Zespół zdobył gigantyczną sławę, a wiele nastolatek zrobiłoby wszystko, aby spotkać się ze swoimi idolami. Ich debiut pokrył się podwójną platyną, a singla "Kolorowe sny" znał każdy młody Polak. Just 5 wydali jeszcze dwie płyty - "Zaczarowany świat" (ponad 100 tys. sprzedanych egzemplarzy) oraz "Cienie wielkich miast". Po wydaniu trzeciego albumu w 1999 r. członkowie postanowili zakończyć działalność.

W skład Just 5 wchodzili Bartosz Wrona, Grzegorz Kopala, Daniel Moszczyński, Shadi Atoun i Robert Kryla. Pierwsza dwójka zaraz po rozpadzie zespołu zajęła się swoimi solowymi projektami. Z kolei Daniel zaczął występować z zespołem Wolny Band. Następnie miał swój udział w grupach Terminal oraz Bibobit. Shadi oraz Robert całkowicie zniknęli z show-biznesu.