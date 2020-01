Przebój Roku RMF FM 2019: Dawid Podsiadło i jego "Trofea"

Aż 14 z 20 najpopularniejszych piosenek ostatnich 12 miesięcy według słuchaczy RMF FM to utwory w wykonaniu polskich twórców. Kto wygrał w plebiscycie na Przebój Roku 2019?

Dawid Podsiadło w teledysku "Trofea" /

Przebój Roku RMF FM to doroczny plebiscyt słuchaczy najpopularniejszej radiostacji w Polsce.

Pierwsza edycja odbyła się w 1991 r., kiedy to zwyciężył Bryan Adams z piosenką "Everything I Do (I Do It For You)".

W ostatnim czasie w głosowaniu coraz lepiej radzą sobie polscy artyści.

W poprzednich latach tej dekady wygrywali kolejno Paweł Domagała ("Weź nie pytaj"), Luis Fonsi feat. Daddy Yankee ("Despacito"), Agnieszka Chylińska ("Królowa łez"), Adele ("Hello"), Indila ("Derniere Danse"), Bednarek ("Cisza"), Adele ("Skyfall"), Adele ("Someone Like You") i Shakira ("Waka Waka (This Time for Africa)").

Tytuł Przeboju Roku 2019 zdobył Dawid Podsiadło z piosenką "Trofea".

Teledysk do tego utworu wokalista wypuścił 23 maja, w dniu swoich 26. urodzin. W klipie pojawili się popularni aktorzy: Agata Buzek, Wiktor Zborowski, Borys Szyc, Magdalena Cielecka, Krzysztof Materna i Jerzy Stuhr. Za reżyserię teledysku odpowiada Daniel Jaroszek. Klip jest hołdem dla twórczości Wesa Andersona.

"Jak mawiał mój były partner, każdy ma jakiś talent: jeden umie śpiewać, drugi łapać szumowiny" - mówi w filmowym teledysku bohaterka grana przez Magdalenę Cielecką do drugiego detektywa (w tej roli Dawid Podsiadło).

"Nie bardzo" - odpowiada wokalista. "To będziesz dobrą gliną, tylko przestań gadać, zacznij słuchać" - podsumowała Cielecka.



"Trofea" to kolejny singel promujący diamentową płytę "Małomiasteczkowy" z października 2018 r. Z kolei utwór "Najnowszy klip" zajął 27. miejsce w głosowaniu słuchaczy.



Zaskoczeniem może być numer 2 w zestawieniu - piosenka "Dance Monkey" (ponad 450 mln odsłon) w wykonaniu australijskiej wokalistki Toni Watson, ukrywającej się pod pseudonimem Tones and I.

26-latka pobiła tym nagraniem liczne rekordy docierając na szczyt list przebojów w ponad 30 krajach. W ojczystej Australii utwór był numerem 1 przez 21 tygodni (to najlepszy wynik we współczesnej historii tamtejszego zestawienia.

Na trzecim miejscu znalazła się laureatka tegorocznego Eurowizji Junior - 12-letnia Viki Gabor z "Superhero". Nastolatka z Krakowa powtórzyła sukces Roksany Węgiel z 2018 r., która wygrała w konkursie z piosenką "Anyone I Want to Be" (23. miejsce w plebiscycie Przebój Roku RMF FM 2019).

Pierwszą piątkę zamyka połączenie góralszczyzny z klubowymi klimatami - "Górą ty" w wykonaniu Golec uOrkiestra i Gromee'ego oraz gorący duet Shawna Mendesa i Camili Cabello ("Señorita").

Na dalszych pozycjach poza czołową dwudziestką znalazły się kolejne polskie gwiazdy: Mrozu ("Aura" - 22.), wspomniana Roksana Węgiel ("Anyone I Want to Be" - 23. i "Dobrze jest, jak jest" - 40.), Sarsa ("Tęskno mi" - 24.), C-BooL i Skytech ("La La Love" - 26.), ubiegłoroczny zwycięzca Paweł Domagała ("Żmijowisko" - 29.), grupa Komodo wspierana przez Michaela Shynesa ("Is This Love" - 30.), Natalia Zastępa ("Nie żałuję" - 31.), Daria Zawiałow ("Punk Fu!" - 33.), Krzysztof Zalewski ("Kurier" - 35.) i Marcin Sójka ("Dalej" - 37.).



Oto Top 20 plebiscytu Przebój Roku RMF FM 2019:

1. Dawid Podsiadło - "Trofea"

2. Tones and I - "Dance Monkey"

3. Viki Gabor - "Superhero"

4. Golec uOrkiestra i Gromee - "Górą ty"

5. Shawn Mendes & Camila Cabello - "Señorita"

6. Cleo - "Za krokiem krok"

7. Muniek Staszczyk - "Pola"

8. Billie Eilish - "Bad Guy"

9. Ava Max - "So Am I"

10. Daria Zawiałow - "Hej hej"

11. Marcin Sójka - "Zaskakuj mnie"

12. Alvaro Soler - "La Libertad"

13. Sylwia Grzeszczak - "Rakiety"

14. Męskie Granie Orkiestra 2019 - "Sobie i wam"

15. Edyta Górniak i Gromee - "Król"

16. Imagine Dragons - "Bad Liar"

17. Baranovski - "Czułe miejsce"

18. Kortez - "Hej wy"

19. C-BooL/Cadenze XYZ - "Fire In My Head"

20. Cleo - "Dom".