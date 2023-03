Oskar i Steez, czyli duet PRO8L3M świętują w tym roku swoje 10-lecie. Dokładnie 12 czerwca ukazał się debiutancki album duetu, pt. "C30-C39"

Od tego czasu artyści zaskakiwali słuchaczy rapu swoimi projektami, takimi jak dwie części "Art Brut", "PRO8L3M" czy "Widmo", ich identyfikacją graficzną oraz przemyślanymi wydaniami fizycznymi.

Wideo PRO8L3M - Freon feat. Dawid Podsiadło & Duit

Ostatnim wydawnictwem PRO8L3M-u jest "Fight Club", na którym po raz pierwszy pojawiło się tak wielu gości - Dawid Podsiadło, Pezet, Brodka, Kaz Bałagane, Sokół, Vito Bambino, Paluch, Szpaku, Młody Dron, Wilku, Ero, Kukon, CatchUp - to wokaliści, wokalistki i raperzy odpowiedzialni zarówno za zwrotki, jak i refreny. Grono producentów, których zespół zaprosił do muzycznej kolaboracji w warstwie brzmieniowej to: Duit, The Returners, Szamz, Luxon, a także DJ Ben.

PRO8L3M wraca po przerwie i świętuje 10 lat na scenie

Na kanale wytwórni 2020 pojawił się zwiastun projektu, nazwanego "PROXL3M 2023". Nie wiadomo czy chodzi o nowe wydawnictwo grupy czy trasę, podczas której duet chce świętować swoje 10-lecie.

W filmie widzimy wiele odniesień do wszystkich etapów kariery projektu. Na koniec, dosłownie przez chwilę pojawia się także link do kanału grupy na platformie Discord, do którego można się zapisać. To zapewne tam Oskar i Steez będą zdradzać szczegóły swojego nowego dzieła.

Wyczekujemy kolejnych zapowiedzi i ruchów grupy!

Wideo PROXL3M 2023 teaser

