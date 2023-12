Praise The Plague: Sprawdź singel "Devourer" z nowej płyty "Suffocating In The Current Of Time"

Płyta "Suffocating In The Current Of Time" będzie mieć swą premierę 16 lutego 2024 roku nakładem niemieckiej Lifeforce Records. Wytwórnia z Lipska szykuje wersję CD w digipacku, limitowaną edycję winylową oraz odsłonę cyfrową.

Następcę albumu "The Obsidian Gate" (2021 r.) pilotuje singel "Devourer".

"To jeden z mroczniejszych i najbardziej bezlitosnych utworów na tej płycie, który opisuje okrucieństwa ludzkości i ich rozliczenie" - napisali berlińczycy z Praise The Plague, w których gęstym i intensywnym black metalu pobrzmiewają zarówno złowrogie echa doom i sludge metalu, jak i postmetalowa eteryczność.

Singel "Devourer" Praise The Plague możecie sprawdzić poniżej:

Wideo PRAISE THE PLAGUE - Devourer (official lyric video)

Praise The Plague - szczegóły albumu

"Suffocating In The Current Of Time" (tracklista):

1. "Veil Of Tyrants"

2. "The Tide"

3. "Astray From Light"

4. "A Serpent's Tongue"

5. "Devourer"

6. "Throne Of Decay".