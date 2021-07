Praise The Plague przed premierą albumu "The Obsidian Gate"

"The Obsidian Gate", druga płyta black / doom / sludgemetalowego Praise The Plague, będzie zarazem debiutem berlińczyków w barwach rodzimej Lifeforce Records. Wytwórnia z Lipska szykuje wersję CD w digipacku, limitowaną edycję winylową oraz odsłonę cyfrową.

Nowy materiał Praise The Plague będzie mieć swą premierę 30 lipca.

"Antagonist", pierwszy album Niemców, trafił na rynek w 2018 roku z nalepką międzynarodowego przedsięwzięcia Black Omega Recordings.

Wideoklip do nowego singla "Beyond" Praise The Plague możecie zobaczyć poniżej:

Clip Praise The Plague Beyond

Sprawdźcie także opublikowany pod koniec maja "Blackening Swarm II", pierwszy singel z longplaya "The Obsidian Gate":

Wideo PRAISE THE PLAGUE - Blackening Swarm II (official audio)

Oto lista utworów albumu "The Obsidian Gate":

1. "The Descent"

2. "Blackening Swarm II"

3. "Great Collapse"

4. "The Obsidian Gate"

5. "Beyond"

6. "The Ascent".