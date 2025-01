Kim jest Doechii? Zachwycają się nią największe gwiazdy i miliony fanów

Jaylah Ji'mya Hickmon znana szerzej jako Doechii zwróciła na siebie uwagę w 2020 roku wydając EP zatytułowaną "Oh the Places You'll Go". Utwór "Yucky Blucky Fruitcake" przyniósł jej sporą rozpoznawalność na platformie TikTok w 2021. Niedługo później artystka dołączyła do wytwórni Top Dawg Entertainment, w której muzykę wydają SZA czy ScHoolboy Q. Między 2005 a 2022 rokiem, członkiem TDE był również Kendrick Lamar. Singiel Doechii z Kodakiem Blackiem "What It Is (Block Boy)" z 2023 był jej pierwszym utworem, który pojawił na liście przebojów Billboard Hot 100 i pokrył się platyną. 2024 był rokiem, w którym ukazał się mixtape "Alligator Bites Never Heal". Spotkał się on z bardzo ciepłym odbiorem zarówno ze strony fanów, jak i krytyków.