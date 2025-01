David Kushner "The Dichotomy": Piękna monotonia [RECENZJA]

Pod koniec wakacji David Kushner, twórca hitowego “Daylight”, wydał swój drugi album - "The Dichotomy". Klasycznie, w jego przypadku, dostajemy to, co zwykle: pianinko, gitara i piękne ballady. Za każdym razem natomiast łapię się na to, jak tak niepozorny szczupły chłopak w okularach, może dysponować tak mocnym niskim głosem, który potrafi chwycić za serce. Natomiast monotonia bierze tutaj górę, bo choć "The Dichotomy" to album piękny, potrafi zanudzić.