Powstało nowe "We Are The World", a w nim bogowie gitary. Zachęcił ich Mark Knopfler

Mark Knopfler z Dire Straits, który niedawno ogłosił wydanie nowego albumu studyjnego, zaskoczył fanów kolejną zapowiedzią. Tym razem to coś świetnego dla fanów bogów gitary. Artysta zaprosił ponad 60 muzyków, na czele z Davidem Gilmourem, Erikiem Claptonem, Slashem i Ronniem Woodem do nagrania charytatywnego singla. W nowej wersji "Going Home: Theme for the Local Hero" z 1983 roku usłyszymy także ostatnią, kiedykolwiek zarejestrowaną partię zmarłego przedwcześnie Jeffa Becka.

Zachodnie media okrzyknęły już projekt "gitarowym 'We Are The World'". Trzeba przyznać, że w ambitnym projekcie wzięły udział najwybitniejsze nazwiska, a obok gitarzystów jak Derek Trucks, Tom Morello, Orianthi, Joe Walsh, Joe Brown, Joe Bonamassa czy Pete Townshend znaleźli się jeszcze Bruce Springsteen czy Zucherro.

W instrumentalnym utworze większość z artystów zagrała na gitarze, a za rytm odpowiadają Ringo Starr i jego syn Zak Starkey. Na basie wystąpił Sting, a harmonijce ustnej Roger Daltrey, który w tym roku przestanie być kuratorem charytatywnej organizacji TCT. Supergrupę mianowano Mark Knopfler's Guitar Heroes, a kompozycję wyprodukował Guy Fletcher.

"Going Home: Theme of the Local Hero" to utwór, który pierwotnie pojawił się w filmie Burta Lancastera "Local Hero" z 1983 roku, stał się jednocześnie pierwszym solowym singlem Knopflera. Dziś najbardziej znany jest jako utwór towarzyszący drużynie piłkarskiej Newcastle United we wchodzeniu na boisko.

Nową wersję zarejestrowano w należącym do gitarzysty British Grove Studios w Londynie. Jako pierwsi swoje partie nagrali Pete Townshend, Eric Clapton i Albert Lee. Niektóre z fragmentów nagrano za pośrednictwem zdalnych sesji, a część z gitarzystów naprawdę spotkała się w studiu. Mark Knopfler podziękował już wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w zaszczytnym projekcie.

"Naprawdę nie miałem pojęcia, że tak będzie. Guy i ja dość wcześnie zdaliśmy sobie sprawę, że musimy jakoś rozszerzyć ten utwór, aby uwzględnić liczbę osób, które do niego dołączyły. Zanim się zorientowałem, Pete Townshend wszedł do mojego studia uzbrojony w gitarę i wzmacniacz. I ten pierwszy akord Pete'a... człowieku, mówię ci - słyszeliśmy to, jest po prostu fantastyczne. Od tego momentu wszystko potoczyło się dalej. Eric [Clapton] wszedł, grał świetnie, jeden smaczny kawałek za drugim. Potem pojawił się Jeff Beck i to było czarujące. Myślę, że to, co uzyskaliśmy, to naprawdę zawstydzające bogactwo. Wszystko było na najwyższym poziomie" - oświadczył gitarzysta, który już w kwietniu wyda album "One Deep River".

Posłuchaj zapowiedzi utworu:

Pełna lista artystów obecnych na krążku obok Knopflera: Joan Armatrading, Richard Bennett, Joe Bonamassa, Joe Brown, James Burton, Jonathan Cain, Paul Carrack, Ry Cooder, Jim Cox, Steve Cropper, Sheryl Crow, Danny Cummings, Duane Eddy, Sam Fender, Peter Frampton, Audley Freed, Vince Gill, Buddy Guy, Keiji Haino, John Jorgenson, Sonny Landreth, Albert Lee, Greg Leisz, Alex Lifeson, Steve Lukather, Phil Manzanera, Dave Mason, Hank Marvin, Robbie McIntosh, John McLaughlin, Tom Morello, Rick Neilsen, Orianthi, Brad Paisley, Mike Rutherford, Joe Satriani, John Sebastian, Connor Selby, Slash, Andy Taylor, Susan Tedeschi i Derek Trucks, Ian Thomas, Keith Urban, Steve Vai, Waddy Wachtel, Joe Louis Walker, Joe Walsh, Glenn Worf i Zucchero.