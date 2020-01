Powstał polski cover Billie Eilish. Posłuchaj "everything i wanted"

Sandra Rugała, znana youtuberka, a prywatnie fanka Billie Eilish postanowiła stworzyć polski cover utworu swojej idolki.

Polka na warsztat wzięła jeden z najbardziej znanych utworów Eilish - "everything i wanted" z płyty "When We All Fall Asleep, Where Do We Go".

Billie Eilish jest obecnie gwiazdą młodego pokolenia piosenkarzy. Już pierwsze opublikowane przez nią utwory podbiły serca słuchaczy.

Jej twórczość została doceniona podczas tegorocznej gali Grammy. 18-letnia wokalistka wygrała w czterech najważniejszych kategoriach, stając się najmłodszą artystką, która tego dokonała. Dostała nagrody m.in. dla najlepszego artysty oraz za najlepszy album i piosenkę roku.

Jest też drugą gwiazdą w historii, której ta sztuka się udała. Pierwszym wykonawcą, który opuścił galę Grammy z czterema najważniejszymi nagrodami (piosenka roku, nagranie roku, album roku i nowy artysta) był Christopher Cross w 1981 roku.

Sandra Rugała jest wokalistką, autorką tekstów i kompozytorką. Jak podkreśla, cover Billie Eilish nie jest tłumaczeniem, a jego polską wersją.

"Jako jedna z fanek Billie Eilish nie mogłam przejść obojętnie i nie nagrać polskiej wersji piosenki, która zawładnęła kartą na czasie - 'everything i wanted'!" - napisała piosenkarka pod nagraniem.

Wykonanie Sandry spotkało się z pozytywnym odzewem. "Jaki cudny ten cover!! Chcemy więcej takich niespodzianek!", "Chciałabym kiedyś tak pięknie śpiewać jak ty!", "Jesteś najlepsza! Czego byś nie zaśpiewała to będzie hit!", "Cudnie, bardzo lubię tą piosenkę, a twoje wykonanie jest według mnie lepsze od oryginału" - czytamy w komentarzach.

Rugałę można kojarzyć m.in. z występów w "Idolu". Obecnie prowadzi swój kanał w serwisie YouTube, na którym publikuje covery znanych utworów. Niektóre z przeróbek są naprawdę zaskakujące. Wokalistka stworzyła na przykład romantyczną wersję przeboju "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrariego.