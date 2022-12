"Urodziny" to pierwszy singel promujący najnowszy album zespołu Poparzeni Kawą Trzy , nad którym grupa pracuje od dwóch lat.

Poparzeni Kawą Trzy i "Urodziny"

"W tym utworze każdy będzie mógł przejrzeć się jak w lustrze. To taki hymn, który, mamy nadzieję, słuchacze będą sobie wysyłać z różnych okazji" - mówi wokalista zespołu Roman Osica.

"Szczere życzenia dla drugiej osoby to w obecnych, niepewnych, czasach chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jaką możemy dać od siebie. Szczególnie w różnych kontekstach - 'Niech cię prowadzą dobre anioły, nie chełp się władzą, przeżyj love-story, niech Ci sprzyjają gwiazdy i ludzie, miej czym się zająć, unikaj złudzeń' - to coś czego śmiało możemy życzyć ludziom, których szanujemy i kochamy" - komentuje z kolei autor tekstu, Rafał Bryndal.

Muzyka autorstwa Krzysztofa Zasady ma nawiązywać do największych hitów Poparzonych, które zdobyły serca odbiorców. "Jeśli ktoś żywo reaguje na takie piosenki jak 'Kawałek do Tańca' czy 'Byłaś dla mnie wszystkim' , to ten utwór jest dla niego" - przekonuje.

Clip Poparzeni Kawą Trzy Urodziny

Teledysk pokazuje kilka różnych postaci, które postanowiły sobie zrobić zdjęcia w fotobudce. Postacie reprezentują przekrój społeczeństwa. Znaleźli się tam między innymi ksiądz, bizneswoman, pracownik biblioteki, kulturysta, urzędnik czy udręczony przemocą domową ojciec. W roli policjanta wystąpił Sebastian Wątroba znany między innymi z kultowego serialu W11. W klipie można zobaczyć też Katarzynę Pakosińską.

