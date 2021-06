Anna Mucha w teledysku grupy Poparzeni Kawą Trzy. Zobacz klip "Kochać cię"

Popularna aktorka Anna Mucha wystąpiła w najnowszym teledysku grupy Poparzeni Kawą Trzy - "Kochać cię". Formację tworzą znani dziennikarze radiowi i telewizyjni.

Anna Mucha zagrała w teledysku grupy Poparzeni Kawą Trzy /VIPHOTO /East News

Reklama

Po dwuletniej przerwie od płyty "Zakochaj się we mnie" grupa Poparzeni Kawą Trzy przypomina się popandemiczną piosenką "Kochać cię".

Clip Poparzeni Kawą Trzy Kochać cię

Reklama

Utwór opowiada nie tylko o miłości do muzyki, ale także o wiecznym uczuciu, które łączy każde pokolenie i płeć. Autorami nagrania są Rafał Bryndal (tekst) i gitarzysta i wokalista Krzysztof Zasada (muzyka).

"Za dużo dziś nas dzieli. Są jednak rzeczy niezmienne, które nas łączą. To miłość i muzyka i o tym jest ten film" - mówi wokalista Roman Osica.

Gościnnie w teledysku wystąpiła popularna aktorka Anna Mucha.

Instagram Post

"Często dostaję propozycje zagrania w klipach zespołów muzycznych, jednak z reguły odmawiam, bo to zwykle łączy się z byciem 'paprotką'. Poparzeni zaproponowali coś, co mnie zainteresowało. Zagrałam mormonkę, hipiskę, kurę domową i intelektualistkę. W filmie widać testosteron i równoważący go kobiecy wdzięk, siłę i pozytywną energię. W teledysku nie brakuje także scen, w których śmieję się sama z siebie i ze swoich ról" - opowiada, podkreślając, że klip jest "mini etiudą aktorską".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Poparzeni Kawą Trzy Byłaś dla mnie wszystkim

Sprawdź tekst piosenki w serwisie Teksciory.pl!