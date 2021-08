Najpopularniejsze piosenki weselne. Do tych przebojów bawią się Polacy

W ostatnich latach niemal każde polskie wesele nie może obyć się bez piosenek Sławomira. "Miłość w Zakopanem" szturmem podbiła serca polskich słuchaczy, czego efektem jest uzyskany poczwórny diament za sprzedaż 400 tys. egzemplarza singla. Obecnie wielkim zainteresowaniem na imprezach cieszy się również "Weselny pyton", w teledysku do którego zagrał Krzysztof Ibisz.

Mimo ogromnej popularności, Sławomir nie przyjmuje propozycji gry na weselach. Tłumaczy to mocno wypełnionym kalendarzem koncertowym, a przed wszystkim wymaganiami technicznymi, którym mało kto jest w stanie sprostać.

"Jeżeli gramy koncert to nie jest koncert z pół-playbacku, czy z USB, ale jest to prawdziwy koncert z muzykami na żywo. Jeżeli damy taki występ, to musi być on na poziomie, żeby się młodzi ucieszyli" - tłumaczył Sławomir w rozmowie z przeambitni.pl.

Nieśmiertelnym klasykiem każdego wesela jest też "Biały Miś". Jeden z większych hitów lat 90. XX wieku został prawdopodobnie napisany przez Jana "Poldka" Tarkę w 1959 roku, a drugą zwrotkę stworzył Wiesław Chrzanowski z Badyli. O ile autorstwo piosenki przez lata wywoływało sporo dyskusji, tak jego popularność nie budzi żadnych sporów.

Wielki hit wykonywali m.in. muzycy zespołu disco polo Top One oraz Tymon Tymański z Transistors (z piosenką wystąpili w filmie "Wesele" Wojtka Smarzowskiego).



Piosenką, którą od lat można usłyszeć na polskich weselach jest również "Żono moja", w oryginale śpiewana przez Darko Domijana, chorwackiego piosenkarza, którzy słynną piosenką napisał razem z Dorde Novkovicem.

Nową wersję hitu stworzył zespół Masters. "Postanowiłem nagrać cover tego utworu, odświeżyć aranżacje. Miałem zupełnie inny pomysł na tę piosenkę, taki bardziej taneczny. Pierwowzór był z Chorwacji. I ten utwór stał się, nie wiedzieć czemu, przebojem. Takim przebojem, że do dzisiaj musimy grać na każdym koncercie i tak jak wspominałem jesteśmy z tym utworem kojarzeni" - tłumaczył w jednym z wywiadów lider grupy Paweł Jasionowski, który przyznał, że piosenka się za nimi ciągnie od wielu lat. "Czasem każdy zespół ma dość swojego największego hitu, ale z drugiej strony jest to ich wizytówka" - dodał Paweł Janas.

Weselnym standardem stał się również, co dla niektórych może być zaskoczeniem, wielki hit zespołu Perfect "Nie płacz Ewka". Obecnie w sieci można znaleźć mnóstwo coverów przeboju, który wykonują zespoły weselne.



Na cover piosenki zdecydował się też zespół disco polo Classic. "Porozumieliśmy się z autorami utworu, wiem że widzieli jak wykonywaliśmy ten utwór w TV i doszły mnie słuchy, że nasza wersja jest przez nich akceptowana" - stwierdził Robert Klatt w rozmowie z disco-polo.info.

W latach 90. sporą furorę na weselach, zwłaszcza przy pierwszym tańcu pary młodej, robił amerykański przebój "Time of My Life" z filmu "Dirty Dancing", co według antropolożki i współautorki projektu "Wesele 21" Magdaleny Zych miało pokazywać proces mieszania się popkultury z tradycją.

Sam pierwszy taniec w Polsce również jest stosunkowo młodą tradycją. Jako tło muzyczne często wybierany jest utwór Dwa Plus Jeden "Windą do nieba". Co ciekawe klasyk polskich wesel tak naprawdę opowiada o ślubie z przymusu i braku miłości w związku.

Podobnie jest też z innym ulubionym klasykiem pierwszych tańców, czyli "Every Breath You Take" The Police, który dotyczy obsesyjnego prześladowcy. "Jest o zazdrości, obserwacji i posiadaniu" - mówił Sting o piosence w rozmowie z magazynem "NME".



Obowiązkową pozycją na weselnych playlistach są też Trubadurzy. Najczęściej usłyszymy piosenkę "Znamy się tylko z widzenia", chociaż kultowa polska grupa ma w swoim jeszcze repertuarze kilka przebojów, które goszczą na tego typu imprezach regularnie.

Równie bogaty "arsenał" weselnych hitów ma zespół Poparzeni Kawą Trzy. Ich popisowy numer na te okazję to bez wątpienia "Kawałek do tańca" z tekstem: "Jeszcze trochę do północy /Drink jak zagubiony pocisk / Strzelił mocno mi do głowy / Coraz trudniej się wysłowić / Pić niezdrowo więc na zdrowie / Bliższy się wydaje człowiek / Serce mi z tęsknoty pęka /

Ty przy barze taka piękna.

Niektóre z wymienionych tu utworów usłyszymy podczas Festiwalu Weselnych Przebojów - Mrągowo 2021. Wystąpią m.in.: Piękni i Młodzi, Michał Wiśniewski, Sławomir i Kajra, Trubadurzy z Krzysztofem Krawczykiem Juniorem, Masters, Golec uOrkiestra oraz Poparzeni Kawą Trzy.



Impreza odbędzie się 13 sierpnia nad jeziorem Czos w Mrągowie. Transmisję od godz. 20 przeprowadzi Telewizja Polsat.