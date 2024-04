Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca na terenie Stoczni Gdańskiej. To dziś jedna z największych metalowych imprez w Europie, której pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost.

Organizatorzy w tym roku także postanowili zaprezentować hymn imprezy. W ubiegłych latach były to utwory "Behold Our Power" w wykonaniu Matta Heafy'ego (Trivium) i Chucka Billy'ego (Testament) oraz "Chaotic Harmony" grupy Voivod.

Tym razem na fanów metalu czeka spora niespodzianka. "I Would Follow You Babe" to bowiem anglojęzyczny cover polskiego przeboju "Poszłabym za tobą" dowodzonego przez Tadeusza Nalepę zespołu Breakout. Tłumaczenie z polskiego przygotował Filip Łobodziński, znany m.in. z przekładów i wykonań utworów Boba Dylana, ale też tłumacz... biografii zespołu Slayer.

"I Would Follow You Babe" nagrali zespół Lucifer oraz Joakim Nilsson z grupy Graveyard.



"To był zaszczyt i wielka frajda, że mogliśmy razem z Jocke nagrać ten polski klasyk dla Mystic Festival. Nicke doskonale się w tym odnalazł, nadając temu numerowi groove Lucifera. (...) Myślę, że to fantastyczny singel, który sprawia, że nie mogę się doczekać tegorocznego sezonu festiwalowego! Nie mogę się też doczekać jak najszybszego powrotu na Mystic Festival!" - komentuje Johanna Sadonis, wokalistka międzynarodowej grupy Lucifer, w której na perkusji gra Nicke Andersson (perkusista Entombed i lider The Hellacopters).



Clip Lucifer I Would Follow You Babe (Mystic Festival 2024 Anthem) - feat. Joakim Nilsson

Hymn pojawi się jako siedmiocalowy singel (gatefold) w limitowanym nakładzie 666 egzemplarzy - do kupienia tylko na festiwalu.

Mystic Festival 2024: Kto wystąpi?

Wśród wykonawców Mystic Festival 2024 znaleźli się m.in. Bruce Dickinson, Kerry King, Orange Goblin, Suffocation, Lord Of The Lost, Thy Art Is Murder, Asphyx, Satyricon, Accept, Life Of Agony, ITHACA, Sanguisugabogg, Black Gold, Humanity's Last Breath, Biohazard, Leprous, High On Fire, Endseeker, Graveyard, Mysticum, Lamp of Murmuur, Wayfarer, Furia, Chelsea Wolfe, Ghostkid, Vio-lence, Body Count, Sodom, Crystal Lake, LIK, Enter Shikari, Dool, Cage Fight i Hanabie, Kreator, Fear Factory, 1000mods, Insomnium, Gutalax, Evil Invaders, DITZ, Ten56, Villagers Of Ioannina City, Textures, Dödsrit, Massive Wagons, Party Cannon, Gaupa, Skálmöld, Witching, Dvne, Vltimas, Manbryne, Sznur, owls woods graves, Embrional, HellFuck, Schizma, Zamilska, WAVS, Ampacity, Crowbar, Blasphemy, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Twin Temple, Wargasm, Scowl, Múr, Zeal & Ardor, Kadavar i Bewitched, Paradise Lost (ze specjalnym programem, o którym zdecydują fani) i Dark Funeral.

Headlinerami imprezy będą brytyjska grupa Bring Me The Horizon, Machine Head z USA oraz jedna z ikon thrash metalu - Megadeth.

Mystic Festival 2024 - ceny biletów

Bilet jednodniowy (wybrany dzień w terminie 6-8.06) - 349 zł

Bilet dwudniowy (6-7.06) - 549 zł

Bilet weekendowy (7-8.06) - 549 zł

Karnet czterodniowy - 799 zł

Karnet czterodniowy VIP - 1299 zł.