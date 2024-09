"Są dni przymiarek. Wszyscy przymierzają oczywiście outfity, jakie tam mamy mieć na występie. Wszystko musi być zaakceptowane przez artystę. Ona mówi: 'Okej, wszyscy się przebierają, chcę zobaczyć każdego, ale nie Klaudię' [...] Szanuje mnie jako tancerkę i zawsze mówiła, że bardzo lubi, jak tańczę, no bo zatrudniała mnie na ogromną ilość produkcji. Ale jeśli chodzi o taką relację kobieta z kobietą, no to była zazdrosna" - wyznała tancerka.

"Wielkim znakiem zapytania dla mnie jest to, że zamieniłyśmy trzy czy cztery słowa. Ja to pamiętam zupełnie inaczej. [...] Gdy grasz mnóstwo koncertów razem, jeździsz jednym busem, jesteś w jednej garderobie, jesz przy jednym stole i macie jeden wielki team, który ja zawsze trzymałam w kupie i robię to do dziś, to nie sposób zamienić trzy czy cztery słowa. Ja to pamiętam zupełnie inaczej. I wiecie co? Nie wiem, jaka jest prawda, czy to zostało powiedziane w sposób nieprzemyślany, ale trochę przykro mi się zrobiło, bo to jest nieprawda" - stwierdza ze smutkiem.