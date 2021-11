Pod koniec sierpnia 2020 r. do sieci trafił pierwszy cover sygnowany nazwą Polish Metal Alliance. Wówczas muzycy przygotowali własną wersję "The Trooper" z repertuaru Iron Maiden. Nagranie zebrało ponad 700 tys. odsłon i zachwyt internautów.

Pomysłodawcami projektu byli muzycy metalowej formacji Chainsaw, którzy do współpracy zaprosili czołówkę rodzimej sceny ciężkiego rocka i metalu.

Kolejnymi przerobionymi utworami były "Painkiller" z repertuaru Judas Priest (ponad 370 tys. odsłon), "I Want it All" grupy Queen (300 tys.) i "Stars" charytatywnego projektu Hear N' Aid (prawie 380 tys.).

Tym razem do sieci trafił cover metalowego klasyka "Raining Blood" grupy Slayer. Autorami oryginalnego nagrania są gitarzyści Kerry King i nieżyjący już Jeff Hanneman.

Pod szyldem Polish Metal Alliance nagrali go wokaliści Maciej "Maxx" Koczorowski (Chainsaw, Doctrine X) i debiutujący w tym składzie Łukasz "Zielony" Zieliński (Virgin Snatch), gitarzyści Marek Pająk (Vader, Esqarial), Jarek Chilkiewicz (Piotr Cugowski, Bracia) i dawno niewidziany Maurycy "Mauser" Stefanowicz (UnSun, eks-Vader i Dies Irae), basista Tomasz Targosz (CETI) i perkusista Łukasz Tomczak (Sorry Boys).

