Pol’and’Rock Festival 2022: Clutch kolejną potwierdzoną gwiazdą!

28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku. Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.



Pierwszą ogłoszoną zagraniczną gwiazdą wydarzenia była grupa Tagada Jones - jedyna francuskojęzyczna kapela punkowa koncertująca na całym świecie. Zespół został założony w 1993 roku w bretońskim mieście Rennes jako czysto punkowa formacja, jednak z czasem muzycy zaczęli eksperymentować z elektronicznymi i post-industrialnymi brzmieniami, wydając "L'Envers Du Decor" w 2005 roku i "Le Feu Aux Poudres" w 2006 roku. Kapela wróciła do klasycznego, gniewnego hardcore'owego punka na najnowszych płytach "La Peste & le Cholera" z 2017 roku czy "Dissident" z 2014 roku.

Ostatni album zespołu to wydane w 2018 roku nagranie ich występu na żywo podczas festiwalu Hellfest we Francji, gdzie muzycy dali prawdziwy popis dynamicznego punkowego grania.



Tagada Jones łączy inspiracje klasyką angielskiego punka z wpływem kalifornijskiej muzyki punkowej z lat 90. z francuską alternatywą z lat 80. z metalem i muzyką hardcore'ową. Brzmienie grupy rozwija się, jednak przesłanie zespołu pozostaje bez zmian - muzycy tworzą zaangażowane społecznie piosenki, opowiadając się przeciwko przemocy domowej, agresji, wojnie, dyskryminacji, rasizmowi i kapitalistycznej wizji świata.



Teraz ogłoszono kolejnego potwierdzonego wykonawcę - amerykański zespół Clutch. Założony w 1990 roku zespół zadebiutował pierwszym albumem studyjnym trzy lata później wydawnictwem "Transnational Speedway League". Muzyka, którą gra wywodzący się z Germantown w stanie Maryland kwartet, to kwintesencja amerykańskiego hard rocka. Wielowymiarowe brzmienie, sięgające po inspiracje do nostalgicznych dźwięków bluesa i amerykańskiej muzyki folkowej, jest przesycone poczuciem ogromnej twórczej wolności.

Clutch cieszą się uznaniem fanów z całego świata, którzy doceniają ich pełne energii i mocy występy na żywo oraz doskonały kontakt z publicznością podczas koncertów. Kapela to prawdziwa instytucja muzyki rockowej - oprócz występów na największych festiwalach takich jak Hellfest, Graspop Metal Meeting czy Roskilde, zespół co roku pojawia się na festiwalu Earth Rocker - imprezie, której muzycy z Clutch są współorganizatorami.



Przypomnijmy, że ubiegłoroczna edycja po raz pierwszy odbyła się na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata.



Przez trzy dni na scenie w 2021 r. wystąpili m.in. Dżem, Pidżama Porno, Kasia Kowalska, Tabu, Kroke, Vavamuffin, Łona i Webber & The Pimps, Renata Przemyk, Raz Dwa Trzy, Łydka Grubasa, Hańba!, Bokka czy Dubioza Kolektiv. Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami na festiwalu bawiło się 20 tys. osób.

Na Akademii Sztuk Przepięknych odbyły się spotkania z m.in. podróżniczką Elżbietą Dzikowską, Przemkiem Kossakowskim i ekipą programu "Down the Road", pilotem Łukaszem Czepielą, aktywistką Martą Lempert ze Strajku Kobiet, aktorami Andrzejem Chyrą i Arkadiuszem Jakubikiem. Nocne koncerty na ASP dali m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Tides From Nebula, EABS i Trupa Trupa.

