Magdalena Narożna jest niekwestionowaną gwiazdą disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna".

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają nastoletnią córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie". Na początku lutego 2023 r. do szyldu Piękni i Młodzi powrócił Dawid Narożny, który do współpracy zaprosił swoją drugą żonę - Joannę Narożną oraz Elę Kliś.



Magda Narożna pilnie trafiła na stół operacyjny. Pokazała zdjęcie

Wokalistka znana z przeboju "Czułe słowa (My Oh My)" ( sprawdź! ) zaniepokoiła swoich fanów. W mediach społecznościowych zdradziła, że musi odwołać koncerty i swój udział w półmaratonie ze względu na pilną operację. Nie zdradziła jednak szczegółów - mówiła jedynie, że mierzy się z dużym stresem i zmęczeniem.

Wczesnym przedpołudniem na Instagramie opublikowała zdjęcie ze szpitalnego łóżka.

"Kochani. Dziękuję za Wasze wsparcie ! Czuję się coraz lepiej i zamierzam szybko wrócić do pełnej sprawności :) tym czasem całuję Was mocno. Dbajcie o Siebie!" - napisała Magda Narożna.

W komentarzach zaroiło się od życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Nie brak też pytań, co było przyczyną nagłej interwencji medycznej.