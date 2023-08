Pogrzeb Sinead O'Connor. Rodzina zaplanowała pożegnalną procesję

Procesja ruszy wzdłuż wybrzeża w mieście Bray, które jest oddalone 20 km od Dublina, gdzie odbędzie się pogrzeb. Przejście upamiętniające O'Connor zacznie się od Harbour Bar i będzie szło aż do końca Strand Road, gdzie mieści się dom artystki. O'Connor mieszkała tam przez 15 lat, a po jej śmierci najwierniejsi fani dzień w dzień przynoszą tam świeże kwiaty.

Sama ceremonia pogrzebowa będzie mieć jednak charakter prywatny. Przed śmiercią artystka wróciła na Twittera, gdzie starała się dzielić swoimi chwilami z internautami. Przeprowadziła się do Londynu i chciała kończyć koleją płytę, która miała pojawić się na półkach na początku 2024 r.

"Ostatnio po 23 latach nieobecności przeprowadziłam się do Londynu. Jestem szczęśliwa w domu. Wkrótce kończę nową płytę, która pojawi się na początku przyszłego roku. Mam nadzieję, że ruszę z koncertami w Australii i Nowej Zelandii pod koniec 2024 r. Europa, USA i reszta terytoriów na początku 2025" - napisała w jednym z ostatnich tweetów.

W połowie lipca wokalistka wypuściła serię wpisów, w których m.in. pisała o swojej finansowej niezależności od 1985 r. "Jestem ostatnią kobietą na Ziemi, która by kiedykolwiek prosiła o pieniądze. To kwestia dumy" - podkreślała. "Pamiętajcie, gdyby ludzie nie byli dupkami, to wszyscy bylibyśmy w niebie ;)" - żartowała w jednym z ostatnich wpisów na Twitterze.

Sinead O'Connor (1966 - 2023) 1 / 10 Sinead O'Connor Źródło: Getty Images Autor: David Corio

Sinead O'Connor - kim była?

Urodzona 8 grudnia 1966 r. w Dublinie Sinéad Marie Bernadette O'Connor zyskała sławę pod koniec lat 80. dzięki debiutanckiemu albumowi "The Lion and the Cobra", a w 1990 r. odniosła światowy sukces dzięki nowej aranżacji piosenki Prince'a "Nothing Compares 2 U" ( posłuchaj! ). Po wydaniu drugiego albumu - "I Do Not Want What I Haven't Got" z 1990 roku - ukształtowała tożsamość, z którą ją kojarzymy - w szczególności jej ogoloną głowę. "Nie czuję się sobą, jeśli nie mam ogolonych włosów. Więc nawet kiedy będę staruszką, będę je goliła" - mówiła.

Muzyczny dorobek irlandzkiej wokalistki zamyka płyta "I'm Not Bossy, I'm the Boss" z 2014 r. W 2020 r. wypuściła ostatni singel "Trouble of the World". Z kolei w lutym 2023 r. Sinead zaprezentowała własną wersję szkockiej pieśni "The Skye Boat Song" nagraną na potrzeby siódmego sezonu serialu "Outlander". Nie wiadomo ostatecznie, co wydarzy się z zapowiadanym jako pożegnalny albumem "No Veteran Dies Alone". Pierwotnie Sinead deklarowała, że ukaże się on w 2022 r., ale nie będzie go w żaden sposób promować ani śpiewać nowych piosenek na koncertach. Później odwołała te słowa.