W środowy wieczór podano informację, że Sinead O'Connor ( posłuchaj ) zmarła w wieku 56 lat. Nie ujawniono przyczyny śmierci wokalistki. Londyńska policja, którą na miejsce wezwano około 11:20 lokalnego czasu, uznała, że śmierć "nie była podejrzana".

Stan irlandzkiej gwiazdy (chorującej m.in. na chorobę afektywno-dwubiegunową) pogorszył się po tym, gdy w styczniu 2022 r. samobójstwo popełnił jej 17-letni syn Shane. W usuniętych tweetach obwiniała się o jego samobójczą śmierć i zapowiadała, że "chce za nim podążyć". Informowała też, że "jej życie nie ma już sensu".

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sinead O'Connor 4th And Vine

Po śmierci wokalistki przypomniano rozmowę z 2015 r., którą z Sinead przeprowadził Tom Dunne z irlandzkiego radia Newstalk. Opowiedziała wówczas m.in., jak przygotowuje się do swoich występów (O'Connor nie robiła prób). Jej rytuał obejmował m.in. słuchanie specjalnie przygotowanych na tę okoliczność piosenek, wśród których znalazły się "Give Thanks and Praise" Boba Marleya, "Earth's Rightful Ruler" Petera Tosha, "Louise" Howlin Wolfa, "The Dominant" Van Morrisona i "Rastafari" Buju Bantona.

Muzyka reggae odegrała ważną rolę w życiu Sinead - w 2005 r. wypuściła nagraną na Jamajce swoją płytę "Throw Down Your Arms" z coverami klasyków klasyków reggae, przede wszystkim Burning Spear, a także Petera Tosha, Boba Marleya, Buju Bantona, Israel Vibrations, Devona Ironsa, Juniora Bylesa i The Abyssinians.

Wideo Buju Banton - Rastafari

Wspomniany utwór "Rastafari" z nominowanej do Grammy płyty "Rasta Got Soul" (2009) Buju Bantona jest jedyną piosenką, którą Sinead chciała, by zagrano na jej pogrzebie ("Bez względu na to co się stanie" - mówiła).

"Jeśli jesteś muzykiem, to wybór utworu na swój pogrzeb jest rzeczą, którą planuje się od lat. Nie decyduj się na więcej niż jeden utwór, bo to rozcieńczy moc tego nagrania. Po prostu chcę, żeby grano go w kółko" - powiedziała w 2015 r.



Muzyczny dorobek Irlandki zamyka płyta "I'm Not Bossy, I'm the Boss" z 2014 r. W 2020 r. wypuściła ostatni singel "Trouble of the World". Z kolei w lutym 2023 r. Sinead zaprezentowała własną wersję szkockiej pieśni "The Skye Boat Song" nagraną na potrzeby siódmego sezonu serialu "Outlander".

Clip Sinead O'Connor Trouble of the World

Wokalistka jeszcze przed śmiercią zapowiadała pożegnalny album "No Veteran Dies Alone". Pierwotnie Sinead deklarowała, że ukaże się on w 2022 r., ale nie będzie go w żaden sposób promować ani śpiewać nowych piosenek na koncertach. Później odwołała te słowa.

Sinead O'Connor (1966 - 2023) 1 / 10 Sinead O'Connor Źródło: Getty Images Autor: David Corio

Kim była Sinead O'Connor?

Sinéad O'Connor zadebiutowała w latach osiemdziesiątych w zespole In Tua Nua. Karierę solową rozpoczęła w 1986 r. płytą "The Lion and the Cobra". Największy rozgłos piosenkarka zyskała po wydaniu drugiej płyty zawierającej utwór "Nothing Compares 2 U", napisany przez Prince’a. Piosenka dotarła do pierwszych miejsc list przebojów i stała się jej największym przebojem karierze. Utworowi towarzyszył teledysk, nakręcony w Paryżu. W 1991 r. płyta "I Do Not Want What I Haven’t Got" została nagrodzona statuetką Grammy za najlepszy album muzyki alternatywnej.

Clip Sinead O'Connor Nothing Compares 2 U

Była także znana z występów z wieloma innymi wykonawcami, między innymi Rogerem Watersem i Peterem Gabrielem. W bieżącym roku wyróżniona nagrodą za Klasyczny Album Irlandii, przyznawaną przez irlandzką telewizję publiczną RTE.



Spotify

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------