Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Ostatnie pożegnanie legendy polskiej piosenki [PROGRAM, TRANSMISJA]

W archikatedrze w Łodzi w samo południe rozpocznie się msza pożegnalna Krzysztofa Krawczyka. Legendarny piosenkarz zostanie pochowany na cmentarzu w Grotnikach.

Krzysztof Krawczyk miał 74 lata /Piotr Kamionka / Reporter

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w szpitalu w Łodzi. Miał 74 lata.

Jak już informowaliśmy, uroczystości pogrzebowe będą miały charakter państwowy, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Msza święta w intencji zmarłego rozpocznie się o godz. 12.00 w archikatedrze w Łodzi. Poprowadzi ją biskup Antoni Długosz. Następnie żałobnicy przeniosą się na cmentarz do Grotnik. Tam o godz. 15.00 trumna z ciałem Krzysztofa Krawczyka zostanie złożona do grobu.

"Krzysztof już wcześniej wykupił na cmentarzu kilka miejsc. Chciał zostać obok bliskich. Kiedyś w rodzinnym grobie, jaki tam powstanie, spoczną z nim ci, których kochał" - opowiadał w "Fakcie" menedżer Andrzej Kosmala.

W niewielkiej miejscowości Grotniki pod Łodzią Krzysztof Krawczyk razem z najbliższą rodziną spędził ostatnie 20 lat.

W kościele przy trumnie czuwać będzie warta honorowa, a nad grobem oddana zostanie salwa honorowa.

Za muzyczną oprawę mszy w Łodzi odpowiadać będzie zespół Siewcy Lednicy, związany ze Wspólnotą "Lednica 2000" przy kościele oo. dominikanów w Poznaniu. Z kolei Słowo Boże wygłosi przyjaciel wokalisty - aktor Daniel Olbrychski.

Transmisję ceremonii na żywo przeprowadzi TVP1, a także informacyjne stacje: Polsat News i TVN24.



Inspiratorem powstania zespołu był zmarły w 2015 r. o. Jan Wojciech Góra, pomysłodawca i pierwszy organizator Ogólnopolskich Spotkań Młodzieży "Lednica 2000". Przez bramę w kształcie wielkiej ryby co roku przechodziły tysiące młodzieży z całej Polski.

Krawczyk podkreślał, że o. Jan Góra był jego duchownym przewodnikiem, który pomógł wrócić do wiary w Boga. W 2017 r. wokalista wydał płytę "Psalmy Dawidowe" zawierającą utwory z kilkunastu lat - interpretacje biblijnych psalmów do tekstów m.in. Romana Brandstaettera, Czesława Miłosza i Leopolda Staffa. O. Jan Góra napisał tekst do piosenki "Abba, Ojcze".

"Fakt" podaje, że ostateczny przebieg ceremonii został zmieniony w ostatniej chwili. W katedrze w Łodzi żałobnicy nie usłyszą głosu Krzysztofa Krawczyka. Oprawa muzyczna ma mieć podniosły, religijny charakter.

W sobotni wieczór (początek godz. 21:10) Polsat przypomni jubileuszowy koncert Krzysztofa Krawczyka "Życie jak wino" z Sopotu z 2008 r.