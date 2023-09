Listę "miliarderów" uruchomiono na Spotify w 2020 roku. Wcześniej znalazły się na niej takie piosenki, jak np.: "Eye Of The Tiger" zespołu Survivor, "Dancing Queen" ABBY i "I Wanna Dance With Somebody" Whitney Houston i... inny kawałek Metalliki: "Enter Sandman" (ten znalazł się na niej w grudniu ubiegłego roku, po wykorzystaniu go w 4. sezonie serialu "Stranger Things").

"Nothing Else Matters" to największy przebój Metalliki?

"Nothing Else Matters" pierwotnie pojawił się na albumie Metalliki z 1991 roku, znanym jako "Black Album". Płytę ponownie wydano we wrześniu 2021 roku jako odnowioną edycję specjalną.



Piosenka osiągnęła 11. pozycję na liście Billboard Mainstream Rock Tracks. Teledysk do tego utworu przekroczył miliard wyświetleń na Youtube już w sierpniu ubiegłego roku - jako pierwszy utwór Metalliki, który osiągnął taki wynik. Obecnie ma 1,2 mld wyświetleń, podczas gdy teledysk do "Enter Sandman" o połowę mniej.