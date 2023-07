Jak poinformowały serwisy muzyczne uDiscoverMusic i Blabbermouth.net, to specyficzne ogłoszenie pojawiło się ostatnio w reklamie internetowej, adresowanej do miłośników muzyki heavymetalowej.

W kwestionariuszu, który należy wypełnić online, padają takie pytania, jak: "Czy Metallica wpłynęła na bieg twojego życia?", "Czy zrobiłeś szalone rzeczy, by zobaczyć zespół na żywo?", "Jaka jest najdziksza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłeś podczas słuchania Metalliki?", "Gdyby istniał film oparty na twoim życiu, jaka piosenka lub piosenki Metalliki znalazłyby się na ścieżce dźwiękowej i dlaczego?". Serię pytań kończy zaś wyjaśnienie: "Chcemy pokazać, jak ogromny wpływ Metallica wywarła na świat!".

Ogłoszenie to udostępnił w facebookowej grupie publicznej Reality TV Casting Calls dyrektor castingu Darren C Moore. Na razie nie wiadomo jednak nic więcej o filmie, do którego trwa nabór fanów.

Metallica na dwóch koncertach w Polce. Gdzie i kiedy zagra?

Przypomnijmy, że w ramach promocji ostatniej płyty "72 Seasons" Metallica zagra dwa koncerty w Polsce. Podczas "No Repeat Weekend" zespół prezentuje po dwa występy w każdym mieście, z różnymi setlistami i różnymi supportami.

Polskie koncerty odbędą się 5 i 7 lipca 2024 r. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Pierwszego dnia w stolicy na scenie Metallikę wesprą Architects i Mammoth WVH . Podczas drugiego występu legendy wystąpią Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.

