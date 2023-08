Po odejściu z zespołu gitarzysty Jasona Newsteda, Metallica postanowiła się nieco otworzyć na nowe postacie, czego efektem było zaproszenie Boba Rocka jako producenta na The Black Album. Dzięki temu powstały takie kultowe numery, jak m.in. "Nothing Else Matters" (posłuchaj!) czy "Enter Sandman". Co prawda z początku fani oceniali krytycznym okiem ten album, to z czasem również zaakceptowali zespół w mniej klasycznym, metalowym brzmieniu. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że to dopiero początek eksperymentów, a Metallica wkracza w erę alternatywną, zahaczającą jeszcze o grunge.

Reklama

Tylko raz w całej historii zespołu Metallica, ktoś pojawił się gościnnie na jakimkolwiek albumie. Mowa tu o Marianne Faithfull, której głos można usłyszeć w "The Memory Remains". Utwór powstał w 1997 r. i był częścią płyty Reload, na której pojawiły się również kawałki "Devil's Dance" i "Better Than You". Faithfull najbardziej znana jest z utworu "As Tears Go By". Dodatkowo wokalistka była związana z Mickiem Jaggerem, ale relacja ta była krótka i burzliwa. Para mogła doczekać się nawet dziecka, lecz Marianne poroniła i niedługo później rozstała się z frontmanem Rolling Stonesów.

Clip Metallica The Memory Remains

Metallica - jak to się zaczęło?

Lars Ulrich i James Hetfield założyli Metallikę w 1981 roku. W ciągu kilku lat grupa stała się jednym z głównych (obok Slayer i Exodus) przedstawicieli nowej odmiany heavy metalu, której nadano nazwę thrash metal. Dziś zespół mieści się w pierwszej dziesiątce wykonawców, którzy sprzedali w USA największą ilość płyt.

W 1983 roku ukazała się debiutancka płyta Metalliki - Kill 'Em All. Grupa wyruszyła następnie na koncerty w USA i Europie szybko zdobywając sobie przychylność fanów. Po powrocie z trasy muzycy rozpoczęli prace nad drugim albumem z duńskim producentem Flemmingiem Rassmussenem. Sesja nagraniowa odbyła się w Kopenhadze.



Płyta Ride The Lightning ukazała się latem 1984 roku i była dowodem na rozwój zespołu. Metallica zaproponowała dojrzalszą muzykę niż na debiucie, a kilka pochodzących z "dwójki" kompozycji na stałe weszło do repertuaru koncertowego.

W 1986 roku ukazała się płyta Master Of Puppets, przez wielu uznawana za najlepszy metalowy album wszech czasów. Ponownie brzmienie płycie nadał Rassmussen, a materiał zmiksował w Los Angeles Michael Wagner. Album odniósł wielki sukces, a Metallica otrzymała możliwość otwierana koncertów Ozzy'ego Osbourne'a.

W 1988 roku ukazała się czwarta duża płyta Metalliki ...And Justice For All. Album osiągnął szóste miejsce na liście "Billboardu" oraz otrzymał nominację do nagrody Grammy. Metallika wyruszyła na światowe tournee, podczas którego dawała spektakularne koncerty. Wielkim przebojem z "...And Justice For All" stała się kompozycja "One", do której nakręcony został teledysk (za ten utwór Metallica dostała Grammy).

Największym sukcesem komercyjnym zespołu jest po dziś dzień wydany w sierpniu 1991 roku album Metallica (określany jako Czarny Album). Od tej płyty rozpoczęła się współpraca Metalliki z Bobem Rockiem. Wielkimi przebojami stały się utwory "Enter Sandman" oraz ballady "Nothing Else Matters" i "Unforgiven". Album Metallica wylądował na pierwszym miejscu list w wielu krajach świata. Do dziś sprzedano go w ponad 15 milionach egzemplarzy.

Metallica na Sonisphere Festival 2014 1 / 21 Lars Ulrich Źródło: fot. Bartosz Nowicki

Kolejne wydawnictwo, Load, ukazało się w czerwcu 1996 roku. Za konsoletą ponownie siedział Bob Rock. Zmianie uległ image muzyków, kompozycje złagodniały. W trakcie sesji nagraniowej "Load" powstało tak dużo utworów, że już w 1997 roku pojawiła się kolejna płyta Metalliki - ReLoad. W pochodzącej z niego kompozycji "Memory Remains" gościnnie zaśpiewała Marianne Faithful. Zawartość muzyczna, co nie jest dziwne, bardzo przypominała tę z "Load", aczkolwiek nie znalazł się tu przebój na miarę "Until It Sleeps" czy "Mama Said".



W czerwcu 2003 roku ukazała się płyta St. Anger, która wywołała chyba najwięcej dyskusji spośród wszystkich wydawnictw Metalliki. Kompozycje są znacznie ostrzejsze niż na poprzednich dwóch albumach, ale na ponadgodzinnym materiale nie ma ani jednej solówki. Do tego dochodzi bardzo surowe brzmienie perkusji.