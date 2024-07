Przypomnijmy, że w lipcu 2023 roku The 1975 wystąpili na festiwalu Good Vibes w Malezji. W pewnym momencie lider składu Matt Healy na scenie pocałował basistę grupy Rossa MacDonalda . "Nie widzę sensu zapraszania The 1975 do kraju, a następnie mówienia nam, z kim możemy uprawiać seks" - podkreślał lider The 1975.

Rok po aferze, która wybuchła na festiwalu w Malezji, media ujawniły, że w związku z brakiem reakcji zespołu na żądania organizatora Good Vibe Festival, grupa The 1975 została oficjalnie pozwana przez Future Sound Asia.



Pozew trafił do sądu w Wielkiej Brytanii. Członkom zespołu, w tym jego liderowi zarzucono, że miał świadomość licznych zakazów, które zespół miał przestrzegać, aby wystąpić na scenie. Healy miał być o nich wielokrotnie informowany. Wśród zakazów znalazło się: picie i palenie na scenie, rozmowy o polityce i religii, rozbieranie się na scenie oraz przeklinanie. W regulaminie znalazł się też zapis dotyczący całowania się m.in. z członkami zespołu oraz ludźmi pod sceną.



Muzycy The 1975 mieli zgodzić się na wszystkie wytyczne i zainkasować 350 tys. dolarów za występ na scenie. Mimo to, jak zwracają pozywający grupę organizatorzy, The 1975 dzień przed występem zaczęli usilnie myśleć nad tym jak sabotować wydarzenie. Oprócz pocałunku Healy'ego, wytknięto mu "prowokacyjną mowę na scenie" oraz próbę przemycenia butelki wina, "pijackie" zachowanie, zniszczenie drona festiwalu oraz obsceniczne zachowanie w stosunku do widowni (w pozwie wymieniono nadmierne "chrząknie i plucie" oraz potok wulgaryzmów).

Organizatorzy zauważyli również, że po swoim występie muzycy The 1975 jak najszybciej starali się wydostać z kraju, gdyż wiedzieli, że złamali prawo w Malezji.