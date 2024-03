Tymon Tymański to znany kompozytor, autor piosenek oraz producent muzyczny. Założył takie zespoły Miłość, Kury, Tymon & The Transistors, czy Mu. W czasie swojej kariery napisał muzykę do filmu "Wesele" Wojciecha Smażowskiego oraz scenariusz do "Polskiego Gówna". Był też jednym z jurorów ostatniej edycji "Must Be The Music" (2016) w Polsacie.



W ostatnim czasie głośno było o powrocie grupy Kury na scenę. Po koncercie jesienią 2023 r. zespół postanowił ruszyć w trasę "Wiosenna deprecha tour" podczas której grają swój kultowy album "P.O.L.O.V.I.R.U.S." z 1998 r. U boku Tymona występują Piotr Pawlak, Jacek Prościński, Szymon Burnos, Olaf Deriglasoff i Jerzy Mazzoll.

Tymon Tymański sięgnął po wielki przebój Republiki

To nie koniec aktywności Tymona, który wypuścił właśnie nowy singel z długo oczekiwanej drugiej płyty solowej. Album "Republikacje" pojawi się 24 kwietnia (winyl, kaseta, CD i wersja cyfrowa), a zapowiada go teledysk do utworu "Kombinat" ( sprawdź! ) z repertuaru grupy Republika. Autorem klipu jest kolega Tymona z Gdyńskiej Szkoły Filmowej - Sebastian Szewczykowski.

"Tymczasem.... 'Kombinat pracuje, oddycha.../ buduje!!!..../'" - podkreśla Tymon Tymański.

W nagraniu towarzyszyli mu znany z grup Brak i Rendez-Vous Ziemowit Kosmowski (głos), Natalia Capelik-Muianga (głos), Michał Jan Ciesielski (saksofony tenorowy i barytonowy), Ireneusz Wojtczak (saksofon tenorowy), Dawid Lipka (trąbka), Marcin Gałązka (gitara), Szymon Burnos (instrumenty klawiszowe; bas) i Jacek Prościński (bębny).

Dodajmy, że Tymon w 2014 r. wszedł w skład zespołu Nowe Sytuacje, który stworzyli także wokaliści Piotr Rogucki (Coma) i Jacek "Budyń" Szymkiewicz (Pogodno) wraz z muzykami Republiki: Zbigniewem Krzywańskim (gitara), Leszkiem Biolikiem (bas) i Sławomirem Ciesielskim (perkusja). Projekt przypomniał pierwszy album Republiki, od którego wziął swoją nazwę - "Nowe sytuacje".