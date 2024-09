Mieczysław Fogg urodził się w 1901 r. w Warszawie. Od dziecka wykazywał się muzycznym talentem, jednak z początku zmuszony był podejmować się zupełnie innych zajęć, ponieważ tego wymagała ówczesna rzeczywistość. W młodości brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a później pracował jako kasjer PKP. Już wtedy całą swoją pensję przeznaczał na lekcje śpiewu. Wreszcie w 1922 r. rozpoczął studia wokalne w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Z początku jego kariera nie rozwijała się tak prężnie, jak mógłby o tym marzyć. Fogg śpiewał głównie na ślubach, pogrzebach i innych uroczystościach. Mimo to nie poddawał się - nieprzerwanie szkolił swój wokal aż do wojny.

To on jest głosem słynnej "Ostatniej niedzieli". Śpiewał "ku pokrzepieniu serc"

Przez ponad 60 lat kariery Mieczysław Fogg dał 16 tysięcy koncertów w 32 krajach. Śpiewał różne piosenki, jednak publiczność na zawsze zapamiętała go jako wyjątkowy głos z "To ostatnia niedziela". Był to utwór, dzięki któremu wokalista zyskał ogromną popularność. Śpiewał go dla wyjeżdżających na front żołnierzy i po dziś dzień jest to muzyczna ikona wszelakich pożegnań.