Przypomnijmy, że "Taniec z Gwiazdami" w nowym sezonie, przejdzie sporo zmian. W 14. edycji show zyska nową oprawę, zmieni się dzień emisji skład jury, producent, reżyser, choreograf i kostiumograf.

Taneczne popisy uczestników oceniać będą: Iwona Pavlović, aktorka Ewa Kasprzyk, tancerz Rafał Maserak i choreograf Tomasz Jan Wygoda.



Choreografem programu został Tomasz Barański. Nad kostiumami tancerzy i gwiazd czuwać będzie Martyna Łach, a reżyserią zajmie się Wojciech Iwański. Producentem programu będzie firma Jake Vision.

Reklama

Roxie Węgiel wśród pierwszych potwierdzonych uczestników "TzG"

Pierwszą uczestniczką, którą Polsat potwierdził w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" została Roxie Węgiel.

Węgiel jest 19-letnią piosenkarką, autorką tekstów i jedną z najpopularniejszych nastolatek w naszym kraju. Jako pierwsza reprezentantką Polski zwyciężyła w międzynarodowym konkursie Eurowizji Junior w 2018 roku. Na koncie ma dwie płyty - "Roksana Węgiel" oraz "13+5" - oraz takie przeboje jak: "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest jak jest" oraz "Miasto".

Roksana zdobyła też wiele nagród takich jak: MTV EMA, Bestsellery Empiku, Bursztynowy Słowik czy innych, Nickelodeon Kids Choice Awards. Dwukrotnie była nominowana do Fryderyków.

"Dzięki swojemu wyczuciu stylu i niesztampowej urodzie jest ona ambasadorką międzynarodowych marek premium np. Tezenis. Została najlepszą marką osobistą 2023 roku w kategorii ‘Inspiracja młodego pokolenia" - czytamy w zapowiedzi prasowej.

"Bardzo się cieszę" - napisała na Instagramie Roxie Węgiel po potwierdzeniu jej udziału w show.